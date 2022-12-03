. 15 иллюстраций от проекта «Не перепутай!», которые помогут не запутаться в похожих вещах и понятиях
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15 иллюстраций от проекта «Не перепутай!», которые помогут не запутаться в похожих вещах и понятиях

15 иллюстраций от проекта «Не перепутай!», которые помогут не запутаться в похожих вещах и понятиях

В мире столько разных вещей, понятий и названий, что знать абсолютно всё просто невозможно. А некоторые из них ещё и называются или выглядят похоже, ну как тут в них не запутаться? Чтобы уберечь вас от позора, существует проект «Не перепутай!», который регулярно публикует иллюстрации, которые помогают разобраться с похожими вещами.

Дабы не озябнуть этой зимой

nepereputai

Дабы не ошибиться с костюмом

nepereputai

Дабы не опозориться в маршрутке

nepereputai

Дабы не опозориться на почте

nepereputai

Дабы не запутаться в характеристиках

nepereputai

Комментаторы делятся, что разница между этими двумя словами лучше всего запоминается, если знать однокоренные слова: невежа — невежливый, а невежда — тот, кто не ведает.

Дабы не опозориться на концерте


nepereputai

Чем больше инструмент, тем ниже звук.

Дабы отличиться на закатках

nepereputai

Дабы не опозориться перед деревьями



nepereputai

Дабы не устроить сиесту посреди фиесты

nepereputai

Дабы не опозориться на дороге

nepereputai

Дабы блеснуть знаниями где-нибудь на «Русском медвежонке»

nepereputai

Дабы не опозориться перед стиральной машинкой

nepereputai

Иногда стирка может пойти вообще не по плану и закончиться провалом. Об этом у нас есть пост.

Дабы изобразить из себя сомелье

nepereputai

Дабы не опозориться перед сладкоежками

nepereputai

Дабы не оплошать на катке

nepereputai

А какие слова и понятия вы постоянно путаете?

# Интересное
По материалам: twizz

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