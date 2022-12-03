. 15 иллюстраций от проекта «Не перепутай!», которые помогут не запутаться в похожих вещах и понятиях

В мире столько разных вещей, понятий и названий, что знать абсолютно всё просто невозможно. А некоторые из них ещё и называются или выглядят похоже, ну как тут в них не запутаться? Чтобы уберечь вас от позора, существует проект «Не перепутай!», который регулярно публикует иллюстрации, которые помогают разобраться с похожими вещами.

Дабы не озябнуть этой зимой

Дабы не ошибиться с костюмом

Дабы не опозориться в маршрутке

Дабы не опозориться на почте

Дабы не запутаться в характеристиках

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Комментаторы делятся, что разница между этими двумя словами лучше всего запоминается, если знать однокоренные слова: невежа — невежливый, а невежда — тот, кто не ведает.

Дабы не опозориться на концерте

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Чем больше инструмент, тем ниже звук.

Дабы отличиться на закатках

Дабы не опозориться перед деревьями

Дабы не устроить сиесту посреди фиесты

Дабы не опозориться на дороге

Дабы блеснуть знаниями где-нибудь на «Русском медвежонке»

Дабы не опозориться перед стиральной машинкой

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Иногда стирка может пойти вообще не по плану и закончиться провалом. Об этом у нас есть пост.

Дабы изобразить из себя сомелье

Дабы не опозориться перед сладкоежками

Дабы не оплошать на катке

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А какие слова и понятия вы постоянно путаете?