. 4 действия, которые помогут принять собственное тело

1. Стоит сказать самому себе о своей внешности

2. Человеку рекомендуется задумываться над тем, его тело влияет на поведение и повседневную жизнь

3. Человек не должен допускать негативных мыслей о своем теле

4. Важно прислушиваться к ощущениям

Человек часто начинает заниматься различными спортивными занятиями только потому, что не любит свое тело. Такой скептический взгляд возможен даже тогда, когда человек находится в действительно хорошей форме, но самые мелкие нюансы или отклонения от его идеала приводят порой к адским тренировкам. Особенно часто подобному подвержены женщины, это конечно не странно, но с подобной манией они часто губят собственную привлекательную фигуру. Если человек не любит собственное тело, то к нему хотя бы стоит прислушаться. А не сразу отправляться в спортивный зал и заниматься до изнеможения. Перед тем, как начать «привыкание» к собственному телу, стоит четко определиться, насколько собственные слова важны для человека, ибо некоторые наоборот стараются для общественного мнения, а вот собственное совершенно не воспринимают. Если человек достаточно себя уважает, то для принятия собственного тела ему стоит выполнить следующие действия:Для этого человеку рекомендуется стать перед зеркалом в полный рост и глядя на собственное тело высказывать абсолютно все мнения на счет собственной внешности, как плохие, так и хорошие и самому же к ним прислушиваться. Четкое разделение того, чем человек гордиться и что ему не нравиться, позволит спокойно заняться собственными недостатками. Подобное упражнение стоит повторять несколько раз, чтобы постепенно принять или устранить все недостатки.Это касается возможного стеснения, ужимок и прочего, что человек делает из-за собственной фигуры. Нужно контролировать все подобные порывы, и постепенно избавляться от них, вместе с принятием собственного тела.Это касается любых отрицательных мыслей, а если они все-таки появляются размышлять над тем, что можно сделать, а не почему тело такое и из-за чего это происходит. Если человек хорошо контролирует собственные мысли, то стоит вообще останавливать подобное обдумывание, так как тут вступает принцип осуществления того, чего человек опасается.Иногда не лишним будет прислушаться к усталости и отдохнуть или побаловать себя вкусненьким, а то и просто расслабится. Эмоционально человек крайне сильно связан с физической оболочкой, а потому о ней нужно максимально хорошо заботиться и прислушиваться ко всем ощущениям. Если из-за чего-то плохо, то стоит попытаться понять из-за чего именно и как это можно изменить. Чем меньше человек будет прислушиваться к самому себе, тем больше у него может быть проблем. Занятия спортом конечно важны, но иногда они не помогают устранить имеющиеся проблемы, ввиду чего рекомендуется поступать другим методом или вовсе совмещать их. То есть говорить телу какую нагрузку оно должно вынести и что эта нагрузка собственно ему даст. Хоть это все и кажется странным, но так человек сможет принять свое тело и жить в гармонии с собой.