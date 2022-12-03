. Алла Пугачева затаила обиду на родину

Певица Алла Пугачева готова жить в нищете ради своих прицепов. Примадонна призналась, что обида на родину — это главное. Алла Пугачева в этом году уехала из России в Израиль. Там она уже получила паспорт, легализовала детей Лизу и Гарри и зажила новой жизнью. Оказалось, причины такого поступка она объяснила еще в 1997 году.Сайт «Комсомольская правда» поднял архивное интервью Аллы Борисовны изданию ELLE. В нем Примадонна высказывалась на тему своего отъезда из России. «Отсюда уехать меня может заставить только страшная обида на Родину-мать», — рассказывала Примадонна. — «Пока никто так не обижал. Но я бы не хотела быть нищей в своей стране. Если сделают так, что я буду нищей, то я лучше буду нищей в другой стране». Примадонна, объездившая с концертами всю Россию, тогда ужасалась страшной бедности россиян. И не хотела бы такой участи себе.