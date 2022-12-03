. Аллу Пугачеву обежать смертельно опасно, рассказал Разин
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Аллу Пугачеву обежать смертельно опасно, рассказал Разин

Аллу Пугачеву обежать смертельно опасно, рассказал Разин
Певица Алла Пугачева имеет огромное влияние, уверен скандальный продюсер. Музыкальный менеджер известен своим сложным характером. Он часто допускает необдуманные эмоциональные высказывания. Разин критиковал и Аллу Пугачеву. Продюсер теперь жалеет об этом. Он рассказал о случае, который произошел больше года назад. «Когда я в первый раз заболел в Москве ковидом и вызвал скорую помощь, ко мне приехала бригада, — отметил Андрей. — Меня осмотрели и сказали, что у меня легкая форма, и я скоро поправлюсь. Уходя, врач мне сказала, что желает мне здоровья, хотя и не любит меня. Я поинтересовался, почему она так сказала. По ее словам, причиной ее антипатии стали мои негативные высказывания в адрес Аллы Пугачевой».
Народная артистка СССР эмигрировала в Израиль. Примадонна живет в южной стране вместе с мужем Максимом Галкиным* и двойняшками Лизой и Гарри. Разин тоже покинул Россию. Весной он распродал имущество и улетел в США. Тем не менее, Андрей продолжает считать, что имеет большой вес в родной стране. «Да, у нас с Аллой Борисовной были разные отношения в разные времена, но, как бы то ни было, мы с ней были главными в СССР и остаемся такими до сих пор, — заверил продюсер. — Но я ее очень люблю! Тогда врач сказала: «Спасибо. Вот мой номер телефона. Если будет плохо, звоните, и я вам окажу помощь». Я согласен с этим врачом. Нельзя обижать Аллу Борисовну Пугачеву. Она действительно легенда, которая очень много сделала для «Ласкового мая» и всего Советского Союза. Ведь практически с 1975 года до нашего прихода она держала всё в своих руках. Алла Борисовна, я вас люблю!» Разин в июне впервые выступил в защиту Пугачевой. 59-летний продюсер заявил о ее травле в прессе. А в сентябре он обратился к Владимиру Путину с просьбой отменить решение Минюста о признании Галкина иноагентом. * Включен Минюстом РФ в реестр физлиц-иноагентов.  
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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