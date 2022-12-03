. Аллу Пугачеву обежать смертельно опасно, рассказал Разин

Певица Алла Пугачева имеет огромное влияние, уверен скандальный продюсер. Музыкальный менеджер известен своим сложным характером. Он часто допускает необдуманные эмоциональные высказывания. Разин критиковал и Аллу Пугачеву. Продюсер теперь жалеет об этом. Он рассказал о случае, который произошел больше года назад. «Когда я в первый раз заболел в Москве ковидом и вызвал скорую помощь, ко мне приехала бригада, — отметил Андрей. — Меня осмотрели и сказали, что у меня легкая форма, и я скоро поправлюсь. Уходя, врач мне сказала, что желает мне здоровья, хотя и не любит меня. Я поинтересовался, почему она так сказала. По ее словам, причиной ее антипатии стали мои негативные высказывания в адрес Аллы Пугачевой».Народная артистка СССР эмигрировала в Израиль. Примадонна живет в южной стране вместе с мужем Максимом Галкиным* и двойняшками Лизой и Гарри. Разин тоже покинул Россию. Весной он распродал имущество и улетел в США. Тем не менее, Андрей продолжает считать, что имеет большой вес в родной стране. «Да, у нас с Аллой Борисовной были разные отношения в разные времена, но, как бы то ни было, мы с ней были главными в СССР и остаемся такими до сих пор, — заверил продюсер. — Но я ее очень люблю! Тогда врач сказала: «Спасибо. Вот мой номер телефона. Если будет плохо, звоните, и я вам окажу помощь». Я согласен с этим врачом. Нельзя обижать Аллу Борисовну Пугачеву. Она действительно легенда, которая очень много сделала для «Ласкового мая» и всего Советского Союза. Ведь практически с 1975 года до нашего прихода она держала всё в своих руках. Алла Борисовна, я вас люблю!» Разин в июне впервые выступил в защиту Пугачевой. 59-летний продюсер заявил о ее травле в прессе. А в сентябре он обратился к Владимиру Путину с просьбой отменить решение Минюста о признании Галкина иноагентом. * Включен Минюстом РФ в реестр физлиц-иноагентов.