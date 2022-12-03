. Аналитик объяснил внезапное подорожание евро

Вадим Карасев

Аналитик Антонов: укрепление евро к рублю вызвано ослаблением американской валюты

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов объяснил внезапное подорожание евро. О причинах он рассказал агентству «Прайм».

Эксперт пояснил, что укрепление евро к рублю и доллару было вызвано ослаблением американской валюты на фоне заявлений главы Федеральной резервной службы (ФРС) Джерома Пауэлла, спрогнозировавшего замедление темпов повышения ставок уже в декабре. «Вероятность повышения ставки на 50 базисных пунктов (б.п.) оценивается рынками с вероятностью 80,6 процента», — отметил Антонов. Евро вернется к уровню 62,5 рублей в случае, если индекс доллара резко устремится вверх после заседания ФРС, которое состоится 14 декабря, уточнил он.

Евро, по словам аналитика, является главным аутсайдером этого года на рынке валют. Кроме того, нельзя исключать дальнейшие угрозы, в частности, рецессию в Евросоюзе (ЕС) и даже возможный распад еврозоны, заключил Антонов.

Ранее был спрогнозирован новый скачок доллара. Отмечалось, что ряд экспертов предрекают глобальную рецессию в связи с рекордной инфляцией.