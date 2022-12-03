. Андрею Малахову грозит опасность

Ведущему Андрею Малахову стоит замолчать, уверена предсказательница. Астролог Анна Романова в шоу «ДО ЗВЕЗДЫ» дала Андрею Малахову ценные рекомендации на следующий год. Изучив натальную карту ведущего, она определила, какие события ждут его в ближайшие месяцы. Эксперт по звездам предупредила Малахова о предстоящих неприятностях и возможностях, которые ему нельзя упускать. По мнению астролога, в начале 2023 года на первый план в жизни ведущего выйдет здоровье. Солнце в шестом доме указывает на озабоченность в плане самочувствия — своего собственного и близких. К февралю у Малахова накопится много нерешенных задач, что также может негативно сказаться на состоянии здоровья. Осенью Андрей рискует получить травму, поэтому ему надо осторожнее вести себя за рулем, а к началу зимы 2023 года проблемы со здоровьем вернутся. Романова посоветовала знаменитости внимательно следить за самочувствием.«Зимой здоровье может резко ухудшиться, в опасности будут щитовидная железа, органы дыхания и пищеварение. Андрею Малахову нужно поберечь голосовые связки в декабре 2023 года», — предупреждает Романова. А о том, случится ли в жизни ведущего развод или внезапно продвижение по карьерной лестнице, вы узнаете, посмотрев новый выпуск шоу «ДО ЗВЕЗДЫ». «Если будете следить за жизнью Малахову в следующем году, то увидите очередное подтверждение, что звезды не врут. Самому Андрею безусловно будет полезно посмотреть свой прогноз на 2023 год», — говорит астролог.