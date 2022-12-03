. Art of Rally получает новый контент с бесплатным обновлением «Индонезия»

Вадим Карасев





Разработчики Art of Rally сообщили о выпуске нового бесплатного апдейта для игры. Обновление под названием «Индонезия» уже доступно всем игрокам, и оно дает доступ к немалому количеству нового контента.

С обновлением «Индонезия» в Art of Rally появляется 6 новых трасс, 2 новых музыкальных трека и новая область для изучения. Как можно понять из названия, апдейт вдохновлен Индонезией.

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Напомним, что игра Art of Rally доступна на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC. Ранее проект был доступен в подписке Game Pass.