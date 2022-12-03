. Авторы Battlefield 2042 рассказали о планах по развитию игры на 2023 год
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Авторы Battlefield 2042 рассказали о планах по развитию игры на 2023 год

Авторы Battlefield 2042 рассказали о планах по развитию игры на 2023 год


На днях в Battlefield 2042 стартовал третий сезон, а вместе с тем игра была добавлена в подписки EA Play и Game Pass Ultimate. Это заметно повысило интерес к проекту со стороны игроков, многие ждали шутер в сервисах подписки.

Студия DICE планирует и дальше развивать игру Battlefield 2042, уже известно, что будет, как минимум, 5 сезонов. Об этом разработчики рассказали у себя в блоге. Создатели проекта рассказали о предстоящих обновлениях с изменениями карт «Манифест» (с обновлением 3.1 в декабре) и «Разрыв» (с обновлением 3.2 в январе), а также системой классов.

В 4 сезоне разработчики планируют улучшить карту «Обломки», а также добавить нового специалиста класса «Разведчик» и новую карту, которая предполагает пехотные бои в тесных пространствах. DICE подчеркивает, что «Разведчик» станет последним специалистом для Battlefield 2042, итого их будет 14 штук.



Уже есть и некоторая информация о контенте для 5 сезона в Battlefield 2042. Разработчики обещают новую карту, которая «придет из Battlefield 4». Заявлено, что это будет некая заросшая локация, которая охвачена войной 2042 года. Карта будет нацелена на пехотный бой и сражения на технике.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

При обрушении рудника в Забайкалье погиб человек
При обрушении рудника в Забайкалье погиб человек
Авторы Battlefield 2042 рассказали о планах по развитию игры на 2023 год
Авторы Battlefield 2042 рассказали о планах по развитию игры на 2023
Лучшие шутки и мемы из Сети - 02.12.2022 (14 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 02.12.2022 (14 фото)
Барзиков предложил Бухынбалтэ устроить фиктивную свадьбу
Барзиков предложил Бухынбалтэ устроить фиктивную свадьбу
Кто будет «купаться» в деньгах зимой 2022-2023, подскажет денежный гороскоп
Кто будет «купаться» в деньгах зимой 2022-2023, подскажет денежный
Акция в память о погибших детях Донбасса прошла в Тель-Авиве
Акция в память о погибших детях Донбасса прошла в Тель-Авиве
В Госдуме оценили решение ЕС ввести потолок цен на российскую нефть
В Госдуме оценили решение ЕС ввести потолок цен на российскую нефть
Настя Ивлеева до сих пор замужем за Элджеем
Настя Ивлеева до сих пор замужем за Элджеем
Израиль решил передать Украине бронированные машины скорой помощи
Израиль решил передать Украине бронированные машины скорой помощи
В MachineGames для работы над игрой по «Индиану Джонсу» перешел ведущий дизайнер
В MachineGames для работы над игрой по «Индиану Джонсу» перешел
В Microsoft Store на Xbox сейчас можно купить 2 игры по цене 1 от Ubisoft
В Microsoft Store на Xbox сейчас можно купить 2 игры по цене 1 от
Си Цзиньпин впервые отреагировал на протесты в Китае
Си Цзиньпин впервые отреагировал на протесты в Китае

Топ на сегодня

Россиянам напомнили об уголовном наказании за растрату маткапитала
Россиянам напомнили об уголовном наказании за растрату маткапитала
Газ в Европе вновь подорожал из-за прихода арктического антициклона
Газ в Европе вновь подорожал из-за прихода арктического антициклона
России предсказали выгоду после введения потолка цен на нефть
России предсказали выгоду после введения потолка цен на нефть
Конкурент России резко сократил поставки нефти в Китай и США
Конкурент России резко сократил поставки нефти в Китай и США
Предсказан повторный обвал рынка США в 2023 году
Предсказан повторный обвал рынка США в 2023 году

Еще по теме

Официально: Battlefield 2042 выходит в Game Pass Ultimate — уже через несколько недель
Hazard Zone в Battlefield 2042 больше развивать не будут — DICE рассказала о планах
Battlefield 2042 скоро будет доступен в Game Pass Ultimate и EA Play
Официально: 1 сезон в Battlefield 2042 начнется 9 июня