. Авторы Battlefield 2042 рассказали о планах по развитию игры на 2023 год

Вадим Карасев





На днях в Battlefield 2042 стартовал третий сезон, а вместе с тем игра была добавлена в подписки EA Play и Game Pass Ultimate. Это заметно повысило интерес к проекту со стороны игроков, многие ждали шутер в сервисах подписки.

Студия DICE планирует и дальше развивать игру Battlefield 2042, уже известно, что будет, как минимум, 5 сезонов. Об этом разработчики рассказали у себя в блоге. Создатели проекта рассказали о предстоящих обновлениях с изменениями карт «Манифест» (с обновлением 3.1 в декабре) и «Разрыв» (с обновлением 3.2 в январе), а также системой классов.

В 4 сезоне разработчики планируют улучшить карту «Обломки», а также добавить нового специалиста класса «Разведчик» и новую карту, которая предполагает пехотные бои в тесных пространствах. DICE подчеркивает, что «Разведчик» станет последним специалистом для Battlefield 2042, итого их будет 14 штук.





Уже есть и некоторая информация о контенте для 5 сезона в Battlefield 2042. Разработчики обещают новую карту, которая «придет из Battlefield 4». Заявлено, что это будет некая заросшая локация, которая охвачена войной 2042 года. Карта будет нацелена на пехотный бой и сражения на технике.