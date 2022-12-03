. Bloomberg: Microsoft готовится оспаривать в суде решение FTC по сделке с Activision Blizzard
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Bloomberg: Microsoft готовится оспаривать в суде решение FTC по сделке с Activision Blizzard

Bloomberg: Microsoft готовится оспаривать в суде решение FTC по сделке с Activision Blizzard


Ходят слухи, что в середине декабря федеральная торговая комиссия (FTC) США может выступить с блокировкой сделки между Microsoft и Activision Blizzard. Это вовсе не означает, что сделка точно не состоится, в случае с подобной инициативой со стороны FTC разбирательство перейдет в суд. Как сообщает портал Bloomberg, компания Microsoft активно готовится к судебному разбирательству.

На днях появлялась информация, что Microsoft планирует заключить соглашение с Sony на 10 лет по Call of Duty, чтобы увеличить вероятность одобрения сделки со стороны FTC. Однако, Bloomberg, ссылаясь на источники «знакомые с вопросом» говорит, что это не так. По их информации, Microsoft не проводила, по крайней мере с федеральной торговой комиссией США, никаких переговоров о предоставлении средств правовой защиты или уступок. Bloomberg пишет следующее:

Команда Xbox не вела переговоров с FTC о средствах правовой защиты или уступках, направленных на одобрение сделки, — сказал человек, попросивший не называть его имени при обсуждении конфиденциального вопроса. Персонал FTC завершает расследование и, как ожидается, вскоре представит рекомендацию, добавил человек. Затем уполномоченные FTC проголосуют за то, чтобы возбуждать дело.

В том же материале Bloomberg пишет, что Microsoft, если FTC попробует заблокировать сделку, планирует оспаривать решение в суде. При этом, корпорация уже начала подготовку.  Аналитик Bloomberg Intelligence по антимонопольному законодательству Дженнифер Ри сказала, что ее не удивит, если FTC подаст иск с целью заблокировать сделку, но отметила, что FTC будет трудно выиграть судебный процесс, и Microsoft может победить, хотя судебное разбирательство может затянуться.

Напомним, ранее Microsoft сообщала, что рассчитывает закрыть сделку к 30 июня 2023 года.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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