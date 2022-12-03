. ЧП: В Москве сгорел мясокомбинат

Сгорела вся колбаса и сосиски на праздники? Поздно вечером в пятницу в Москве загорелось здание Микояновского мясокомбината, которое находится на Волгоградском проспекте. На место экстренно прибыли сотрудники МЧС. Тушением пожара занимаются несколько пожарных расчетов, есть угроза распространения огня на соседние строения. К 22 часам стало известно, что почти 20 человек эвакуировали из горящего здания, но внутри могут находиться еще люди в районе 6-8 этажей. Службы делают все возможное для того, чтобы решить проблему быстро и без потерь. СМИ со ссылкой на собственные источники сообщают, что обсуждается вопрос применения пожарного вертолета. С кровли комбината сейчас виден черный дым, объявлен повышенный уровень сложности. На данный момент борьбу с пожаром ведут 100 человек и 30 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет. В 23.00 стало известно, что пожар на Микояновском мясокомбинате локализован, причина инцидента — возгорание компрессорных установок на кровле. Сейчас пожар на складе Микояновского мясокомбината на юго-востоке Москвы полностью потушили. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.