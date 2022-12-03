. Что принесут людям энергии предстоящей недели: китайский гороскоп с 5 по 11 декабря 2022 года

Наступающая неделя с 5 по 11 декабря 2022 года пройдет под знаком Водяной Крысы и вряд ли будет спокойной. Она будет напоминать крутую волну, которая многих накроет с головой. Главное в этой ситуации — не захлебнуться, переждать сложный период, приняв форму сосуда.

5 декабря — Ян Вода на Драконе





Понедельник будет самым благоприятным днем этой недели, он даст возможность осмысленно оценить ситуацию, спланировать свои дела и, не торопясь, привлечь к себе позитивные энергии.

В этот день будут удачными деловые встречи, важные переговоры, сделки и стратегическое планирование. Рожденных в год Собаки ждет финансовый успех.

На этот день нежелательно планировать какие-то торжественные мероприятия и празднования.

6 декабря — Инь Вода на Змее





Во вторник ситуация поменяется, негативные энергии начнут набирать силы и запустят череду турбулентных дней этой недели. Между людьми будут возникать недопонимания и напряженные отношения, начнут обостряться реакции на любые слова, возрастет эмоциональность и склонность к конфликтам.

Идеальное времяпрепровождение — отдых и уединение. Находясь в рабочем коллективе, лучше заниматься рутинными делами и меньше контактировать с коллегами.

7 декабря — Ян Дерево на Лошади





В среду покровительница этого месяца Водяная Крыса активно вступает в свои права, создавая настоящую бурю энергий вокруг себя. Этот день может оказаться самым неудачным днем недели. События этого дня будут неожиданными и для многих неприятными.

Так же, как и вторник, среду желательно провести в уединении, запланировав на этот день отдых, культурную программу или занятия творчеством. Можно сходить в гости к близким друзьям или родственникам.

Откажитесь в среду от любых рисков или новых начинаний, ничего не покупайте и не продавайте, не отправляйтесь в дальние поездки, не садитесь за руль и не занимайтесь экстремальными видами спорта.

8 декабря — Инь Дерево на Козе





В четверг противоборствующие энергии Водяной Крысы немного пойдут на спад, но день по-прежнему будет нестабильным и даже опасным. У многих будет отмечаться апатия, перепады настроения, склонность к депрессии.

В этот день лучше заниматься спокойными домашними делами, саморазвитием, самообразованием. Старайтесь не строить на этот день никаких планов, не назначать деловые встречи и не вести переговоры — скорее всего, они будут неудачными.

9 декабря — Ян Огонь на Обезьяне





В пятницу возникнет положительная энергия, способствующая удачному проведению дел и осуществлению задуманных планов, но при этом все они будут бурными. Ссоры, интриги, негативные эмоции станут визитной карточкой этого дня.

Вы можете оказаться в конфликтной ситуации, из которой тяжело будет выбраться. День будет наполнен сюрпризами, не всегда благоприятными. Старайтесь меньше контактировать с людьми и не участвовать в спорах.

Откажитесь от любых финансовых операций, сделок, покупок, а по возможности вообще не прикасайтесь к деньгам в этот день.

10 декабря — Инь Огонь на Петухе





Негативные энергии постепенно идут на спад, а потому суббота обещает быть спокойной и размеренной. Вы сможете наконец-то доделать все запланированные дела, накопившиеся за неделю, и вздохнуть облегченно.

Этот день благоприятен для любых новых начинаний, деловых встреч и переговоров. Можно подписывать договоры и заключать сделки — они будут удачными. В этот день можно обращаться за помощью — вы ее получите. Но при этом нежелательно брать деньги в долг — можно попасть в финансовую зависимость.

Не планируйте на этот день медицинские процедуры и походы к косметологу — они могут оказаться неудачными.

11 декабря — Ян Земля на Собаке





В воскресенье Земля наконец-то сможет сдержать воинственную Воду, направив ее в нужное русло, и день выдастся стабильным и спокойным. Вы сможете приятно провести время, отдохнув после напряженной недели.

В этот день можно начинать делать что-то новое, перспективное, открывающее двери в будущее. Обучайтесь новым навыкам, начинайте освоение новой профессии, приступайте к ремонту в доме — все это будет иметь благоприятные последствия.