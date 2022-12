. Cyberpunk 2077 получит издание Game of the Year Edition на Xbox Series X | S

Вадим Карасев





Студия CD Projekt RED в этом году значительно доработала Cyberpunk 2077, что поспособствовало и увеличению продаж проекта. Игра сейчас хорошо работает на консолях нового поколения и PC, тогда как на Xbox One и Playstation 4 она работает заметно лучше, чем на релизе.

Разработчики из CD Projekt RED ранее анонсировали для Cyberpunk 2077 первое (и единственное) платное DLC — Phantom Liberty. Оно должно выйти в 2023 году, для версий игры на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC. Как стало известно, планирует CD Projekt RED в будущем году и Cyberpunk 2077 Game of the Year Edition.

О планах выпустить издание «Игра года» для Cyberpunk 2077 сообщил глава CD Projekt RED Адам Кичински. По его словам, это произойдет после выхода DLC для Cyberpunk 2077, как это было в случае и The Witcher 3, когда GOTY-издание вышло после релиза всех дополнений. Версия Cyberpunk 2077 Game of the Year Edition будет доступна только на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC, поскольку она будет включать в себя дополнение, которое выйдет только на новых консолях. Продаваться данная версия игры будет по «полной цене».