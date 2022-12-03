. Дарья Повереннова высмеяла критиков за хейт ее обнаженного фото

Актриса Дарья Повереннова недавно устроила откровенную фотосессию. Исполнительница роли в сериале «Дальнобойщики» ведет активный образ жизни. Дарья регулярно выходит на пробежки, во время путешествий выбирает пешие прогулки и подвижный отдых. Артистка следит за рационом и является частой гостьей салонов красоты. Теледиве нравится доверять внешность специалистам и экспериментировать с имиджем. Дарья не стесняется принимать участие в смелых фотосессиях. На новой съемке она предстала в красном брючном костюме. Под жакетом у Поверенновой не было ничего. Она засветила бюст и оголила спину. Актриса сериала «Петровка 38» поздравила поклонников сразу с двумя праздниками: Международным днем секса и первым днем зимы. Несмотря на то, что звезда держит себя в отличной форме, нашлись те, кто раскритиковал снимки. Впрочем, жена бизнесмена Андрея Шаронова спокойно к этому отнеслась.«Ох и взбудоражила я вас вчера! И я рада! Кто-то душу отвёл (раздражение своё выплеснул на меня. Если полегчало, я за! Я ж всё понимаю). Кто-то восхитился. (Мне вдвойне приятно. Оценили мою каждодневную работу над собой). Кто-то занялся разгадыванием «как я победила гравитацию» и «что там у неё с шеей»? Даже популярные телеграм-каналы приняли участие в квесте. Всем спасибо! Как учил меня мой художественный руководитель: «любой жанр, кроме скучного»! Хорошего дня!» — сказала Дарья. Поклонники актрисы поддержали ее. Они оставили много комплиментов для Поверенновой. «Ты великолепна!», «Стильно и вы очень красивая. Выглядите супер», «Дарья, народная любовь — счастье в дом. Вы классная», «Хорошо учил худрук. И у тебя отличное чувство юмора», «Вы всегда всё делаете аккуратно, непонятны были возмущения», «Вы молодец, следить за собой - это огромный труд и надо иметь силу воли!», «Провокация вчера удалась», «Мне очень нравитесь вы с темными волосами, прямо на 5 лет моложе», — высказались фолловеры. Дарья поддерживает звезд, которые смогли преобразиться. После того, как певица Адель кардинально похудела, пользователи Сети стали ее критиковать. Повереннова усомнилась в благих целях бодипозитивщиков. Ей показалось странным то, что сторонники движения призывают ничего не делать с лишними килограммами.