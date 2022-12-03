. Деликатес к Новому году: как отличить красную икру от подделки
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Деликатес к Новому году: как отличить красную икру от подделки

Деликатес к Новому году: как отличить красную икру от подделки

Новогоднее меню — это особенные продукты, деликатесы, которые мы редко едим в другие дни. А в этот всеми любимый праздник так хочется поставить на стол что-то вкусненькое, да еще и полезное. Красная игра — неизменный гость на праздничном столе, но супермаркеты изобилуют некачественным продуктом. Что же делать, как отличить красную икру от подделки?

Что такое имитированная икра и является ли она подделкой

Сразу оговоримся, что это не подделка, изготовитель и продавец не нарушают законодательство, продавая такой продукт. Имитированную икру придумали давно, еще в СССР, правда, рецепт ее приготовления значительно отличался от современного аналога. Так, ранее имитированная икра делалась из белка, натурального красителя и растительного масла, но с годами стали добавлять желирующий агент, различные экстракты, специи, а также консерванты.


Поначалу имитирующая икра не лопалась на языке так, как настоящая, и это было фактором, снижающим ее ценность. Сейчас же делают более хитро: икринки действительно лопаются наподобие настоящей рыбьей икры.

Однако со вкусом все же ничего не поделать. Натуральный продукт выигрывает по этому параметру бесспорно. Ответственный производитель никогда не добавит в состав опасных веществ, однако икра все равно будет не такой вкусной и ароматной. И, конечно же, пользы от продукта не будет никакой. А вот настоящая икра — это кладезь питательных, полезных веществ, поэтому для новогоднего стола стоит раскошелиться именно на нее.

Как отличить настоящую красную икру

Наиболее часто на прилавках можно найти лососевую икру. Чтобы разобраться в ее подлинности прямо в магазине, нужно обращать внимание на следующие факторы:

  • ГОСТ. В отличие от ТУ, ГОСТ гарантирует наличие только тех ингредиентов, которые соответствуют заявленной рецептуре. А именно самой икры, соли и консерванта (на выбор — сорбиновая кислота или же бензоат натрия).
  • Название. Лососевая икра — это слишком широкое понятие, потому что к этому виду относится и горбуша, и форель, и кета, и нерка, и кижуч, и даже чавыча. Чтобы быть уверенными в том, что в банке не смешали икру сразу нескольких видов рыб, лучше искать такую, на которой написано, к примеру: «Икра нерки».
  • Место производства, дата. В идеале упаковывать икру должны прямо там, где и добывают. Красную рыбу вылавливают в Баренцевом, Охотском и Японском морях. Дата производства должна соответствовать времени нереста конкретного вида лососевых.
  • Ценовая категория. Не стоит надеяться, что за пару сотен вы можете купить настоящую икру — она будет стоить в несколько раз дороже. Иногда, к сожалению, под видом качественного и дорогого продукта могут подсунуть второсортную икру, и если к тому же банка жестяная, то определить это в магазине будет невозможно.
  • Внешний вид икры. Запомните, что жидкости в банке должно быть совсем чуть-чуть, а икринки — все одинакового размера. Пусть вас не смущает, если икра маленькая. Например, у форели икринки в диаметре всего 3 мм. Зато икра кеты — до 8 мм. Но в любом виде икры, если она натуральная, отчетливо просматривается жировое пятнышко — это и есть зародыш.
  • Консистенция. Попробуйте перевернуть банку. Если икра не падает вниз, то она настоящая. Допустимо, если упало несколько икринок.

Как отличить подлинную красную икру от подделки в домашних условиях

Если вы уже приобрели продукт, то проводить подобные эксперименты вы можете только для удовлетворения собственного любопытства, а также чтобы впредь больше никогда его не брать.

Некоторые производители научились добавлять имитированную икру к настоящей или же полностью заменять ее под видом первоклассного продукта. Вот как можно отличить подделку дома.

Способ 1. Несколько икринок залейте кипятком и проверьте наличие белых хлопьев в жидкости. Если они есть — белок настоящий и он свернулся под действием высокой температуры. Подделка поведет себя иначе — она просто окрасит воду.


Способ 2. Положите немного икры в ложку и капните на нее перекисью водорода. Должны образоваться все те же белые хлопья свернувшегося белка. Если нет, значит, с икрой явно что-то не так. Кстати, этот способ можно использовать не только дома, но и на рынке, если покупаете икру на развес.

# Общество Еда
По материалам: rsute

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