. День 3 декабря в истории

День Неизвестного Солдата.

Памятная дата РФ, установленная Федеральным законом от 5 ноября 2014 года по инициативе группы депутатов Госдумы от всех фракций.

В ознаменование 25-й годовщины разгрома фашистских войск под Москвой, 3 декабря 1966 года прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы, расположенной на месте кровопролитных боёв в 40 километрах от Москвы на Ленинградском шоссе, и торжественно захоронен в Александровском саду у стен Кремля.

8 мая 1967 года на этом месте был открыт мемориальный архитектурный ансамбль «Мо­гила Неизвестного Солдата», созданный по проекту архитекторов Д.И. Бурдина, В.А. Климова, Ю.Р. Рабаева и скульптора Н.В. Томского. Зажжён Вечный огонь.

День юриста.

Установлен указом Президента РФ от 4 февраля 2008 года.

Третьего декабря 1864 года в России была введена новая судебная система. Император Александр II подписал Указ Правительствующему сенату, в котором говорилось о намерении «водворить в стране суд скорый, правый, милостивый и равный для всех подданных». Вводились в действие одновременно четыре новых законодательных акта: Учреждение судебных установлений, а также уставы уголовного судопроизводства, гражданского судопроизводства и о наказаниях, налагаемых мировыми судьями.

В России появилась новая система судебных органов со строго определённой компетенцией: мировая юстиция, институт судебных следователей и адвокатура. Был также учреждён суд присяжных и реорганизована прокуратура. Судебная власть отделялась от исполнительной.

Традиционно 3 декабря Общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов России» присуждает высшую юридическую премию России «Юрист года».

Международный день инвалидов.

Памятная дата ООН, установленная резо­люцией Генеральной Ассамблеи организации от 14 октября 1992 года. Его цель — продвижение прав инвалидов во всех сферах общественной жизни, а также привлечение внимания широкой общественности к их проблемам.

Сегодня в мире более 1 миллиарда человек имеют ту или иную форму инвалидности, из них свыше 100 миллионов — дети.

По данным Пенсионного фонда России, в нашей стране порядка 12 миллионов людей с ограниченными возможностями, каждый 12-й россиянин признан инвалидом.

Всемирный день компьютерной графики.

С 1998 года в третий день декабря свой праздник, пока ещё неофициальный, отмечают компьютерные графики и дизайнеры во всем мире. Идея его проведения принадлежит американской компании Alias.

Дата для Всемирного дня компьютерной графики выбрана неслучайно: она, единственная в году, начинается со знакового сочетания символов 3D (3 December).

Международный день борьбы против пестицидов.

Установлен по инициативе Латиноамериканской сети борцов против пестицидов в память о жертвах крупнейшей техногенной катастрофы на химическом заводе в Бхопале (Индия). Третьего декабря 1984 года в результате аварии погибли 18 тысяч человек, из них 3 тысячи — непосредственно в момент катастрофы, ещё 15 тысяч — в последующие годы от последствий воздействия химикатов на организм. По различным данным, общее количество пострадавших оценивается в 150-600 тысяч человек.

Цель Международного дня борьбы против пестицидов - привлечь внимание мировой общественности к решению проблем, которые возникают в результате производства и использования этих опасных химикатов.

31 год назад (1991) Президент РСФСР Борис Ельцин под­писал указ «О мерах по либерализации цен».

Дефицит товаров, ставший неотъемлемой частью советской жизни, к началу 1990-х годов приобрел угрожающие масштабы. Главной проблемой стала нехватка продовольствия, которая особенно чувствовалась в крупных городах.

Осенью 1991 года на V съезде народных депутатов Президент РСФСР Борис Ельцин выступил с программой экономических реформ, которая предусматривала либерализацию цен и зарплаты, свободу торговли и приватизацию. За предложение об отпуске цен проголосовали свыше 800 депутатов, и только 16 — были «против».

Третьего декабря 1991 года Борис Ельцин подписал указ «О мерах по либерализации цен». В соответствии с документом, со 2 января 1992 года государство практически перестало вмешиваться в процесс ценообразования, из-за чего стоимость продуктов и услуг в стране резко выросла. Контроль сохранился только за ценами на такие потребительские товары, как хлеб, ряд молочных продуктов, соль, сахар, водка, а также на электроэнергию, городской транспорт, квартплату и плату за коммунальные услуги.

Переход к рыночным принципам повлек за собой гиперинфляцию — по итогам 1992 года розничные цены в стране выросли в 26 раз.

63 года назад (1959) вступил в строй советский атомный ледокол «Ленин» — первое в мире надводное судно с ядерной силовой установкой.

Проект корабля был разработан в ЦКБ-15 (ныне Центральное конструкторское бюро «Айсберг»). Главным конструктором был Василий Неганов, атомная установка спроектирована под руководством Игоря Африкантова.

Судно было создано для обслуживания Северного морского пути, поскольку запаса топлива у дизельных ледоколов того времени было недостаточно для северной навигации. Атомоход же имел практически неограниченный район плавания, за один рейс он мог побывать и в Арктике, и у берегов Антарктиды.

Ледокол был заложен 25 августа 1956 года на судостроительном заводе им. А. Марти в Ленинграде. Длина корабля, водоизмещением 16 тысяч тонн, составляла 134 метров, ширина — 27,6 метров. Корпус судна был изготовлен из специальной стали, которая была разработана в институте «Прометей». В сентябре 1959 года атомоход вышел на ходовые испытания в Финский залив.

3 декабря 1959 года испытания были успешно завершены, и на корабле был поднят государственный флаг СССР. Эта дата считается днём рождения отечественного атомного ледокольного флота.

Ледокол «Ленин» проработал 30 лет, пройдя за это время расстояние равное 30 кругосветным путешествиям по экватору (654,4 тысячи морских миль, из них 563,6 тысячи — во льдах). Атомоход провел в арктических широтах порядка 4 тысяч транспортных судов.

В 2009 году в поставленном на вечную стоянку у причала морского вокзала Мурманска ледоколе «Ленин» был открыт музей Арктики и освоения Северного морского пути.

69 лет назад (1953) была создана Магаданская область.

Область была образована указом Президиума Верховного Совета СССР на территории, выделенной из Хабаровского края. До 1992 года в неё входил Чукотский автономный округ.

На территории Магаданской области, которая относится к районам Крайнего севера, проживает 136 тысяч человек (83-е место по численности население в России).

Область — один из крупнейших по территории и богатейших минеральными ресурсами регионов России. Общие разведанные запасы полезных ископаемых составляют: золота — 2,43 тысяч тонн, серебра — 13,1 тысяч тонн, олова — 66,6 тысяч тонн, каменного угля — 569 миллионов тонн и бурого угля — 1,6 миллиарда тонн. Также имеются запасы молибдена, кобальта, вольфрама, меди, свинца, цинка и железа.

Основу экономики Магаданской области составляют горнодобывающая промышленность и энергетика. На эти отрасли приходится около 95% ежегодного объема производства.

71 год назад (1951) на вооружение Вооруженных Сил СССР принят 9‑мм автоматический пистолет Стечкина (АПС).

Разработка пистолета велась молодым инженером Игорем Стечкиным с 1948 года. Первый опытный экземпляр он представил в 1949 году. После заводских испытаний, а также ряда доработок и войсковых испытаний 3 декабря 1951 года пистолет Стечкина был принят на вооружение.

Он предназначался для вооружения офицеров, сержантов, солдат отдельных специальностей и экипажей боевых машин, которым не полагался автомат или карабин.

157 лет назад (1865) была основана Петровская земледельческая и лесная академия (ныне Российский государственный аграрный университет — МСХА имени К.А. Тимирязева)

Инициатором создания учебного заведения для подготовки агрономов стало Императорское московское общество сельского хозяйства. Для него на окраине Москвы была выкуплена усадьба Петровско-Разумовское.

Занятия в академии начались в январе 1866 года. В первые годы в ВУЗе было всего два отделения — сельскохозяйственное и лесное, на которых обучались около 400 слушателей.

В 1923 году академия была переименована в Сельскохозяйственную академию имени К.А. Тимирязева, а в 2005 году — в Российский государственный аграрный университет — МСХА имени К.А. Тимирязева. В апреле 2014 года в его состав вошли Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина и Московский государственный университет природообустройства.

321 год назад (1701) в России были открыты первые частные аптеки.

В этот день Пётр I издал высочайший Указ, которым предписывалось открыть в Москве восемь «вольных» аптек. Аптекарям были предоставлены привилегии: они освобождались от воинских постоев, а также от воинской повинности и налогов.

Первые частные аптеки были открыты алхимистом Аптекарского приказа Иоганом Готфридом Грегориусом в Ново-Немецкой слободе и придворным доктором Даниилом Гурчиным — на Мясницкой улице. Позже к ним добавились ещё 6, открытых в разных районах Москвы.

30 лет назад (1992) в Великобритании было отправлено первое в истории СМС.

Сотрудник британской компании Sema Group Нил Папуорт тестировал новую технологию для одного из операторов сотовой связи. Первая СМС-ка содержала всего два слова — «Счастливого Рождества».

Первоначально короткие сообщения можно было отправлять только с компьютера, а позднее удалось наладить передачу сообщений между мобильными устройствами. Этот сервис очень быстро оценили студенты и школьники, которые вынуждены экономить деньги на счетах телефонов.

В России общаться через СМС стало возможно лишь в 2002 году, когда компании МТС и «Вымпелком» подписали договор об обмене СМС-сообщениями между абонентами двух сетей.

55 лет назад (1967) была осуществлена первая успешная пересадка сердца.

Операцию провёл хирург Кристиан Барнард в госпитале «Хроте Схюр» южноафриканского города Кейптауна. Он пересадил сердце 25-летней Денизы Дарваль, погибшей в автомобильной катастрофе, 53-летнему бакалейщику Луи Вакшански.

150 лет назад (1872) было обнаружено начало легенды о Всемирном потопе.

Открытие сделал знаток ассирийской клинописи Джордж Смит. Учёный был приглашен в Британский музей, разбирать глиняные таблички, найденные при раскопках древнего города Ниневии. Он обнаружил на обломке одной из них отрывок из шумерского эпоса III тысячелетия до н. э., в котором рассказывалось о Всемирном потопе.

436 лет назад (1586) в Англию из Колумбии впервые завезён картофель.

Первые клубни в Англию из Южной Америки привез путешественник Томас Хэрриот.

В первое время картофель выращивали в ботанических садах как редкое экзотическое растение и в пищу не употребляли. Лишь в XVII веке заморский овощ проник в европейскую кухню.

В России картофель появился благодаря Петру I, который в конце XVII века прислал из Голландии мешок клубней.