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Детям с нарушением слуха из ДНР и ЛНР показали достопримечательности Москвы

Детям с нарушением слуха из ДНР и ЛНР показали достопримечательности Москвы

Власти Москвы организовали воспитанникам Донецкой специальной школы-интерната № 19 и Луганской специальной (коррекционной) школы-интерната трехдневную экскурсию по столице. Об этом сообщается в пресс-релизе мэра и правительства города.

Отмечается, что воспитанники интернатов приехали в Москву для участия в региональном туре V фестиваля детского творчества "Утренняя звезда" для детей и подростков с нарушениями слуха. Экскурсия проводилась под протекцией общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское общество глухих".


В первый день ребята прогулялись по Красной площади и парку "Зарядье", а затем посетили Театр мимики и жеста. Почти все гости из донбасских республик умеют свободно общаться на жестовом языке, а также петь жестовые песни, которые они исполнили на фестивале "Утренняя звезда".

Затем гости столицы посетили Московский цирк Никулина на Цветном бульваре и "Москвариум". В конце путешествия по Москве работники столичного Департамента труда и социальной защиты населения вручили школьникам памятные подарки — сладости и современные ежедневники со встроенной беспроводной зарядкой.

"Рады, что удалось ребятам из Донбасса показать в столице много увлекательного и интересного. Надеемся, коллегам из ЛНР и ДНР будет полезен опыт Москвы, в том числе по созданию комфортной жизни и полноценной интеграции в общество людей с нарушениями слуха. Готовы и дальше продолжать сотрудничество и обмениваться опытом по поддержке людей с инвалидностью. Уверена, что в будущем каждый из наших юных гостей сможет выбрать для себя дело по душе и преуспеть в нем, главное — верить в себя и идти к своим целям", — отметила Наталья Протасова, начальник отдела реализации программ управления по социальной интеграции лиц с ограничениями жизнедеятельности Департамента труда и соцзащиты Москвы.

Ребята остались довольны поездкой, а педагоги обменялись контактами с московскими специалистами в сфере поддержки глухих для взаимодействия в будущем.

В начале лета Москва и Луганск официально стали городами-побратимами. В ходе визита в ЛНР Собянин осмотрел луганские городские объекты, в восстановлении которых принимают участие московские специалисты. В настоящее время на объектах задействовано 1,5 тыс. человек и 500 единиц техники, они восстанавливают дома, школы, водопроводы, теплотрассы.

В ДНР и ЛНР посменно и на постоянной основе работают медики крупнейших столичных больниц. В состав мультидисциплинарных бригад включены хирурги нескольких специализаций, анестезиологи-реаниматологи, травматологи-ортопеды и прочие врачи — совокупно свыше 200 специалистов.

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По материалам: uposters.ru

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