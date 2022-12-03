. Добровольцы из Российского союза боевых искусств поедут в зону СВО

Вадим Карасев

Отряд добровольцев Российского союза боевых искусств (РСБИ) из 100 человек отправится для участия в зону спецоперации, сообщает ТАСС.

После форума боевых искусств "Битва чемпионов - 14: Школы против школы" 98 человек пройдут подготовку в военном центре в Гудермесе.

Об этом во время открытия форума сообщил вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, также являющийся сопредседателем РСБИ.

"Союз боевых искусств не может и не должен оставаться в стороне. Сформирован отряд добровольцев - их больше 90 человек. Они все присутствуют в этом зале - это мастера спорта международного класса, заслуженные мастера спорта, перворазрядники, все те, с кем мы вместе проливали пот на тренировках. Сразу после соревнований они отправятся на подготовку, а затем и в зону специальной военной операции. Я хочу им поклониться и поблагодарить их за то, что они приняли это решение", - сказал он.

Боевое слаживание бойцов проведут опытные инструкторы спецназа. В отряд вошли представители Москвы и Московской области, Республики Адыгея, Татарстана, Карачаево-Черкесской Республики, Ленинградской, Псковской, Свердловской, Кировской, Тамбовской областей, Краснодарского, Пермского, Ставропольского краев, Крыма и регионов Дальнего Востока - Якутии, Хабаровского края, Приморья.

По словам полпреда, Российской союз боевых искусств образован 17 лет назад, а соревнования проходят в 14-й раз.

"Сегодня уже мало выйти на татами или на ринг, чтобы доказать, что ты боец. Настоящие бойцы сегодня - те, кто проливает кровь за нашу Родину, те, кто ее защищают", - добавил Трутнев.