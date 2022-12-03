. Единое пособие для беременных и семей с детьми: кому положено и как получить

С нового года изменятся правила получения выплат на детей

С 1 января 2023 года в России начнут выдавать единое пособие на детей и беременных женщин. О том, что будет представлять собой новая система, кто сможет ею воспользоваться и как ее планируют исправлять и дополнять в будущем, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая рассказала «Парламентской газете».

Одни правила

Единое пособие — результат «народной программы», большого стратегического документа «Единой России», который формируется на основе мнений, проблем и вопросов простых граждан. На сегодня в нем числится уже больше двух с половиной тысяч обращений. И как рассказала «Парламентской газете» Татьяна Буцкая, одни из самых частых — о доступности детских и семейных пособий.

«Нас очень часто просили сделать все формы поддержки для семей с детьми максимально простыми и понятными в оформлении и получении, — пояснила парламентарий. — Собственно, единое пособие — это как раз об этом, о простоте и доступности».

Во-первых, отметила Буцкая, единое пособие, как понятно из названия, представляет собой единый свод правил для всех категорий граждан. Во-вторых, чтобы это пособие получить, требуется всего один документ, а не множество, как было раньше.





Только для малоимущих

В соответствии с разъяснениями Министерства труда единое пособие положено:

- беременным, которые встали на учет в ранних сроках — до 12 недели;

- неработающим родителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет;

- семьям с детьми до трех лет;

- семьям с детьми от трех до восьми лет;

- семьям с детьми от восьми до 17 лет.

Всем ли льготникам положено единое пособие? Нет, не всем. Чтобы рассчитывать на новую выплату, нужно не только входить в одну из льготных категорий, но и иметь среднедушевой доход в семье ниже прожиточного минимума. Посчитать несложно: нужно взять все доходы семьи за двенадцать месяцев, сложить их, потом разделить на количество домочадцев, а полученное число разделить на двенадцать. При этом к доходам относится не только зарплата, но и:

- пенсии;

- стипендии;

- социальные пособия и алименты (за исключением пособий на детей, которые на момент подачи заявления не достигли 18 лет);

- доходы от банковских вкладов и выигрышей;

- доходы от продажи и сдачи в аренду имущества;

- доходы, полученные за рубежом.

Если один из родителей мобилизован, то его доходы при расчетах не учитывают — ни прошлые, ни текущие.

Если получившаяся сумма окажется ниже прожиточного минимума, который в каждом регионе разный, то можно обращаться за пособием. Однако следует помнить, что существует еще один важный нюанс.





Принцип нулевого дохода

В новой системе будут применять так называемый принцип нулевого дохода, который косвенно запрещает родителям жить на одни лишь детские пособия. Если у семьи отсутствует какой бы то ни было доход за контрольный период без уважительных причин, в пособии могут и отказать.

«Мы объясняем, что в данном случае нам важно знать, что человек не просто не работает и поэтому не имеет денег, а что он не работает вынужденно, — подчеркнула Татьяна Буцкая. — Сложная ситуация, не нашел работу, уволили и так далее. Вот, например, человек спрашивает: «Я репетитор. Как мне быть?». Хорошо, ты репетитор. Но ты имеешь право быть самозанятым, индивидуальным предпринимателем и так далее. То есть ты все равно работаешь — просто у тебя не получается выйти на нужный уровень доходов. Причем мы не говорим даже о том, что нужно работать весь год. Достаточно будет и пары месяцев».

При этом список уважительных причин, при наличии которых вопросов к нулевому доходу не будет, достаточно обширен. К ним относятся:

- беременность;

- уход за ребенком до трехлетнего возраста;

- уход за детьми в многодетной семье (но только для одного родителя — одновременно для мамы и папы этот пункт служить оправданием не может);

- уход за ребенком для единственного родителя;

- уход за ребенком с инвалидностью до 18 лет;

- уход за пожилым человеком;

- очное обучение для членов семьи моложе 23 лет;

- непрерывное лечение более трех месяцев;

- срочная служба в армии, мобилизация и три месяца со дня демобилизации;

- безработица (но на протяжении не более полугода);

- лишение свободы и первые три месяца после освобождения.

Одно заявление — несколько выплат

Для получения единого пособия требуется всего один документ — заявление по специальной форме. Его можно подать тремя способами:

- через портал «Госуслуги»;

- через отделения МФЦ;

- через отделения Социального фонда.

По идее, дальше семья от процедуры оформления и начисления пособия устраняется — все данные о ней собирают и все расчеты производят непосредственно органы власти. Тем не менее пригласить кого-то на личный прием — донести какую-нибудь срочно понадобившуюся бумагу — в тот же МФЦ все-таки могут, но, по словам Татьяны Буцкой, с этим сталкиваются не больше пяти процентов заявителей. Для сравнения: раньше этот показатель равнялся 95 процентам.

Еще один важный нюанс: поскольку заявление одно, в него нужно сразу вписать всех детей, которые есть в семье, так как само пособие будут начислять на каждого из них в отдельности.

«Очень важный момент: если семья многодетная, материальная помощь начисляется на каждого ребенка, — подчеркнула Татьяна Буцкая. — То есть не как было раньше — одна выплата на всех, а на каждого адресно. Причем в зависимости от доходов семьи размер этой выплаты может составлять от 50 до 100 процентов от прожиточного минимума».

Если семья зарегистрирована в одном регионе, а живет в другом, то подавать заявление надо по реальному месту жительства. Ездить для этого в другие города или тем более регионы не нужно.

Старые пособия планируют отменить

В пятницу, 2 января, на федеральном портале проектов нормативных правовых актов появился проект изменений в указ президента «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации», подготовленный минтрудом. В соответствии с текстом документа отмене подлежат:



Ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности;Пособие по уходу за ребенком гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) ребенка до достижения ими возраста трех лет;Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до 7 лет включительно;Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от восьми до 17 лет.



Именно эти выплаты с 1 января будут начисляться семьям и родителям из льготных категорий в рамках единого пособия для детей и беременных женщин — а значит, потребность в их существовании по отдельности отпадает. Исключение, указано в документе, составят граждане, у которых право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка или ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей возникло до 1 января 2023 года — им ранее положенное пособие будут выплачивать до следующего переоформления.