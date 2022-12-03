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Егор Крид неожиданно облысел

Егор Крид неожиданно облысел
Певец Егор Крид кардинально сменил имидж. Егор Крид показал результаты своего похода к барберу. Рэпер перед этим получил от поклонницы критику, мол, ему не идут длинные волосы. То ли фанатка задела за живое Егора, и он психанул, то ли Крид просто решил пошутить. Но итог на голове превзошел все ожидания публики. Крид сбрил налысо свои длинные локоны. Он стал гладкий, как яичко, лысина получилась идеальной.
«Надеюсь, та девочка рада», - написал Крид и натянул улыбку Гарольда, скрывающего боль. Кстати, за этот сезон смена имиджа у Крида уже не первая. Ранее он сделал дреды как у певца Шамана, и все посчитали, что он копирует артиста.
# Шоу-бизнес Крид Егор
По материалам: z-aya

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