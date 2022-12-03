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Евгения Крюкова рассказала о смерти мужа

Евгения Крюкова рассказала о смерти мужа
Актриса Евгения Крюкова рассказала о трагедии. Третьим мужем артистки стал бизнесмен Александр Карев. От него Евгения Крюкова родила дочь Евдокию. В прошлом году Карев неожиданно скончался из-за проблем с сердцем. Несмотря на разрыв, Крюкова и Карев прекрасно общались в первую очередь ради ребенка. Смерть бизнесмена стала большой трагедией для Евгении Владиславовны. «У нас просто исчезло взаимопонимание. Мы расстались. Это было мое решение. У дочери никогда не было запретов на то, чтобы общаться с папой. Этого даже не могло быть! У нас сложились очень близкие отношения! В прошлом марте у Александра случился инфаркт. Он переболел ковидом. После этого, видимо, решил быстро прийти в рабочий режим, но нужно было восстановиться. Дочь переживала очень тяжело. Они любили друг друга», — призналась 51-летняя актриса в «Судьбе человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1».
Сегодня Евгения Крюкова состоит в отношениях с предпринимателем Сергеем Гляделкиным. Пара, воспитывающая двоих общих детей, не узаконила отношения, зато обвенчалась. Артистка, к слову, считает себя верующим человеком и в сложных ситуациях старается обращаться к церкви. Так, перед съемками в гробу она просила благословения батюшки. «Когда снималась в роли Ведьмы, меня запугивали тем, что случилось с Натальей Варлей (артистка чудом осталась жива, выпав из гроба, во время съемок «Вия» — прим. ред.). Сначала я никак на это не реагировала, потом все же поехала в церковь за советом. Батюшка сказал: «Гоголь — православный писатель, он писал о вере. Если тебе есть что сказать по этому поводу, снимайся спокойно и ни о чем не думай». И действительно, ничего страшного, что могло бы случиться из-за лежания в гробу со мной не произошло. Все, что бывало, никак с этим не связано. Я это точно знаю», — делилась как-то она «Караваном историй».
# Шоу-бизнес Крюкова Евгения
По материалам: z-aya

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