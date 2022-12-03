. Евгения Медведева опустила Даню Милохина

Фигуристка Евгения Медведева посмеялась над бывшим партнером по ледовому шоу. Из-за Дани Милохина в нынешнем сезоне «Ледникового периода» развернулась настоящая драма, которая задела и Евгению Медведеву. Фигуристка выстояла и смогла вернуться в шоу. Нынешний сезон шоу «Ледниковый период» проходит под девизом «Снова вместе» — продюсеры собрали на катке всех, кто участвовал в съемках ранее, плюс добавили новых людей. Позвали и звезд прошлых выпусков — Евгению Медведеву и Даню Милохина. Молодых людей в прошлом году упорно «сводили» вместе, но их отношения были лишь игрой. В этом сезоне, откатавшись пару выпусков, Даня вдруг неожиданно…уехал. Перед отлетом он записал небольшое видео и был таков. «Мы потренировались, попрощались, я поехала домой спать. Проснулась, собралась на тренировку, и тут мне позвонили и сообщили, что Даня улетел из страны, что он устал, хочет отдохнуть и вряд ли вернется», говорит Медведева.Конечно, для фигуристки, у которой в крови жесткая дисциплина и нацеленность на результат, это было неприятным удивлением. В еще большем удивлении были и продюсеры — им пришлось экстренно искать замену Милохину, на что и потратили 10 дней. В итоге в пару с Женей встал победитель прошлогоднего сезона Федор Федотов. Актер в буквальном смысле разрывается между тремя проектами: у него съемки в кино, а также спектакли в театре. А ведь на каток надо приходить вовремя. «А ведь многим трудно выдерживать «Ледниковый период» сам по себе! Я ни разу не слышала от Феди, что он устал. Не знаю, как он справляется, но я стараюсь максимально его поддерживать. Федор Федотов — мой герой вообще!», сказала Евгения. Что касается Милохина, то Женя решила закрыть эту историю и никак не комментирует ситуацию. Свое мнение она сообщила лишь родным. «Я привыкла делиться своими чувствами с близкими, и мое окружение знает, что я думаю по этому поводу. Но в жизни бывают вещи и пострашнее», — резюмировала Евгения «7дней».