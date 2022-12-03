. Федор Смолов нашел замену внучке Бориса Ельцина

32-летний футболист Федор Смолов меняет девушек как перчатки. Спортсмен быстро утешился после расставания с внучкой Бориса Ельцина, с которой он три года состоял в отношениях. Как выяснилось, футболист вновь переключился на моделей и теперь крутит роман с 24-летней Виолеттой Тюркиной, обладательницей титула «первой вице-мисс Россия – 2018». Про стройную блондинку известно немного. Судя по соцсетям красотки, она ведет богемную жизнь, отдыхает на шикарных курортах Дубая и Мальдив и дружит с Лесей Кафельниковой. По слухам, еще недавно Виолетта состояла в отношениях с миллиардером Дмитрием Мазепиным. Расстались они мирно, и 54-летний владелец «Уралкалия» даже появился на дне рождения Тюркиной. Теперь же Виолетта развлекается в компании игрока столичного «Динамо», однако сложно сказать, насколько у них все серьезно.Напомним, Смолов уже не раз встречался с моделями, а самой серьезной была его связь с «Мисс Россия» Викторией Лопыревой. В 2013 году на Мальдивах влюбленные сыграли свадьбу, которая хоть и не имела юридической силы, стала для них серьезным шагом, но вместе знаменитости прожили всего полтора года. За следующие четыре года футболист крутил роман с Мирандой Шелия, Юлией Левченко, Софьей Никитчук, однако надолго рядом с ним никто не задерживался, пока в 2019-м спортсмен не познакомился с Марией Юмашевой, которой на тот момент не было и 17 лет. Федора многие осуждали за то, что он встречается с несовершеннолетней, но Смолов всячески демонстрировал, что серьезен насчет девушки. Появились слухи, что игрок «Динамо» не прочь жениться. Однако на днях Мария удалила все совместные фото с футболистом и стала появляться в компании бородатого брюнета.