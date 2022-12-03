. Филипп Киркоров разорился на день рождения дочери

Певец Филипп Киркоров не пожалел миллионов ради праздника для дочки. Артист во второй день зимы устроил в своем загородном особняке пир на весь мир. Поводом стало 11-летие дочки певца Аллы Виктории. На празднество артист созвал самых дорогих и близких гостей – в основном, конечно, звезд. За столом были замечены Валерия, Ида Достман с мужем, Валентин Юдашкин с женой, Дава, Егор Крид и другие. Также на пир пришла Ани Лорак, которая скрывалась долгое время. Праздник звездный папа устроил в стиле сказки «Снежная Королева». Декор дома, стол и подарки гостям (!) были оформлены в серебристом стиле и радовали красотой окружающих. Кейтеринг, анимация для детей и роскошный торт от знаменитого кондитера Рената Агзамова вышли в итоге Киркорову в копеечку. Но когда король эстрады экономил? По подсчетам экспертов, сумма вышла немалая.«Только на декор дома, думаю, ушло около 5 миллионов рублей. Плюс ресторанный кейтеринг. Средний кейтеринг на одного человека стоит на таких богатых застольях от 50 тысяч рублей. Плюс добавьте к этому услуги поваров, официантов, аниматоров и помощников, которые встречали гостей. Торты от Рената Агзамова тоже дорогое удовольствие», - подсчитала продюсер Алина Красная сайту kp.ru. – «Думаю, Киркоров потратил на день рождения дочери не менее 10 миллионов рублей».