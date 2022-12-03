. Филипп Киркоров спалил Ани Лорак

44-летняя певица Ани Лорак тайно прибыла на праздник певца Филиппа Киркорова. Артистка вот уже более полугода старается не привлекать к себе внимание. Еще в начале весны артистка внезапно перестала появляться на светских мероприятиях и вести соцсети. Осенью она восстановила свой аккаунт и объявила о том, что работает над новым треком и готовится к концертам, однако отказалась посвящать публику в подробности личной жизни. Между тем исполнительница в настоящее время находится в Москве, продолжает общаться с коллегами по цеху, посещает вечеринки, но не спешит об этом рассказывать, как это принято у селебрити. Вот и на дне рождения дочери Филиппа Киркорова Лорак тоже появилась, однако на ее странице нет ни «сторис» с праздника, ни поздравлений именинницы. Певица даже особо попросила поп-короля, с которым давно дружит, чтобы он не сообщал о ее присутствии, но певец не пошел ей навстречу. Когда он заметил Каролину (настоящее имя артистки) среди гостей, то сразу же провозгласил: «Она просила потихоньку, но я потихоньку не могу» – и всем ее представил, чем, несомненно, скомпрометировал Лорак.Напомним, наследница Киркорова 1 декабря отметила 11-летие. На этот раз поп-король отказался от пышного торжества и собрал гостей в своем особняке на берегу Москвы-реки. Приглашенных было немного – поздравить Аллу-Викторию приехали Яна Рудковская, Егор Крид, Валерия, Иосиф Пригожин, Давид Манукян, Жасмин и Наташа Королева. Для всех прибывших поп-король даже провел особую экскурсию по дому и рассказал секрет своей спальни, открыть которую можно лишь с помощью отпечатка его большого пальца.