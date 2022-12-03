. Филипп Киркоров уверен, что Мария Шукшина в него влюблена

В последнее время певец Филипп Киркоров подвергается жесткой критики артистки. Актриса раскритиковала «СамоИронию судьбы», в которой сыграл Киркоров. Филипп Киркоров резко ответил на критику Марии Шукшиной в адрес ремейка комедии «Ирония судьбы, или С легким паром!».По мнению актрисы, «СамоИрония судьбы», в которой Киркоров исполнил роль Ипполита, — безвкусица. Филипп Бедросович, комментируя это высказывание, не смог удержаться от нецензурных выражений. Он убежден: Ипполит в его исполнении «взорвет» кинопространство. А по поводу Шукшиной добавил: «Может, она в меня влюблена?», цитирует «Аrgumenti.ru».