. Филипп Киркоров уверен, что Мария Шукшина в него влюблена
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Филипп Киркоров уверен, что Мария Шукшина в него влюблена

Филипп Киркоров уверен, что Мария Шукшина в него влюблена
В последнее время певец Филипп Киркоров подвергается жесткой критики артистки. Актриса раскритиковала «СамоИронию судьбы», в которой сыграл Киркоров. Филипп Киркоров резко ответил на критику Марии Шукшиной в адрес ремейка комедии «Ирония судьбы, или С легким паром!».
По мнению актрисы, «СамоИрония судьбы», в которой Киркоров исполнил роль Ипполита, — безвкусица. Филипп Бедросович, комментируя это высказывание, не смог удержаться от нецензурных выражений. Он убежден: Ипполит в его исполнении «взорвет» кинопространство. А по поводу Шукшиной добавил: «Может, она в меня влюблена?», цитирует «Аrgumenti.ru».
# Шоу-бизнес Киркоров Филипп
По материалам: z-aya

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