. Финансовый гороскоп на неделю с 5 по 11 декабря 2022 года

Вадим Карасев

В декабре из-за приближения праздников необходимо осторожнее обращаться с деньгами, так как именно в это время растраты могут отразиться на вашем бюджете. Используя рекомендации финансового гороскопа, вы сможете избежать крупных трат и проблем.

Пришла пора начинать потихоньку готовиться к праздникам, но забывать про работу пока рано. Декабрьские хлопоты отнимают у нас много сил и денег, именно поэтому в этот период необходимо правильно планировать свой бюджет и избегать непредвиденных растрат. Также астрологи советуют не переживать по мелочам, так как это тоже может привести к денежным потерям и снижению продуктивности, учитывая снижение активности денежной планеты Меркурия со вторника этой недели.

Овен

Овнов в финансовом плане ожидает много приятных сюрпризов и, возможно, даже прибыль. Во вторник начнется спад продуктивности и жизненной энергии, поэтому на этой неделе астрологи не советуют заниматься тяжелой работой, проводить финансовые операции и одалживать деньги даже друзьям и родственникам. Экономия и осторожное обращение с деньгами помогут сохранить финансовую стабильность и избавят Овнов от лишней нервотрепки. Если Овнам очень хочется оставить позади бедность, пришло время воспользоваться тремя шагами, ведущими к благополучию.

Телец

Благоприятное влияние Нептуна и Юпитера придаст Тельцам сил и уверенности, поэтому настало время для обсуждения повышения зарплаты или открытия нового бизнеса. Если вдруг что-то не будет получаться в этом направлении, необходимо уже задуматься о поисках новой работы или смене целей и задач. Крупных покупок на этой неделе пока лучше не совершать. Лучше подождать до начала третье декады месяца, пока Меркурий не оправится от перехода в Козерога. Сэкономить деньги не удастся, но зато будет легче активизировать зоны фэн-шуй для привлечения удачи в финансовой сфере. Это поможет стать успешнее.

Близнецы

Близнецы рискуют поддаться соблазнам и потратить больше, чем позволяет бюджет. Чтобы избежать этого, необходимо с 6 декабря начать посещать магазин только в компании более экономного и разумного человека, чтобы он смогу вовремя сказать, что та или иная покупка не имеет никакого смысла. Также эксперты в области биоэнергетики сообщают, что в этот раз перед новогодними праздниками стоит держать все свои планы в секрете. Если Близнецы не хотят, чтобы эти планы сорвали, лучше оставить их в тайне от всех. Особенно это касается полезных идей, которые помогут улучшить финансовое положение.

Рак

У раков будет возможность выгодно вложить деньги на этой неделе, что поможет значительно приумножить доход, но уже в будущем году. Однако стоит быть осторожнее во время оплаты коммунальных счетов. Есть шанс, что Раки заплатят больше, чем нужно. То же самое может произойти и с оплатой каких-то услуг. Людей данного Знака могут обмануть, так что им лучше быть осторожнее. Астрологи советуют Ракам поработать над ментальной стороной успеха. Важно постараться избавиться от привычек бедных людей. Которые тянут Раков к финансовому дну.

Лев

Нептун станет незаменимым помощником Львов на этой неделе. Благодаря его поддержке можно смело возвращать долги знакомым и банкам, приобретать дорогие вещи и заключать важные сделки. Мысли о приближающихся праздниках могут отвлечь Львов от рабочих дел и поменять их настроение, однако пока необходимо забыть об отдыхе и потратить все силы на выполнение задач. Для успешного карьерного роста или появления новых финансовых возможностей Львам стоит воспользоваться тремя способами привлечения удачи и денег в свою жизнь, о которых эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывали ранее.

Дева

Девы часто совершают ошибки, которые влекут за собой проблемы с деньгами. Но на этой неделе им лучше обходить их стороной. Пришло время взять себя в руки и собраться с мыслями. Не исключено, что осторожных Дев ожидает неожиданная прибыль и новые возможности для заработка. Высока вероятность, что представителям этого Земного Знака придется много заниматься рутинной работой, а единственной мотивацией станет приближающаяся зарплата и новогодняя премия. Финансовый гороскоп советует Девам не тратить время зря и заняться важными делами.

Весы

Если Весы будут избегать работы и выполнения обязанностей, денежные проблемы напомнят о себе. Эта неделя будет неплохо подходить для дорогостоящих приобретений. Если и покупать новогодние подарки себе и близким, то именно сейчас — но только не во вторник. Всем Весам, которые работают много с людьми: с токсичными клиентами или бок о бок с неприятными коллегами, необходимо поставить на себя энергетическую защиту, чтобы не попасть в лапы к энерговампирам. Положительное влияние Нептуна придаст сил, поэтому на этой неделе Весы смогут быстрее выполнять свои рабочие обязанности.

Скорпион

В середине недели можно пройтись по магазинам и приобрести подарки, новогоднюю елку или украшения для дома. Покупки принесут радость и поднимут настроение. В работе и бизнесе Скорпионам придется знакомиться с новыми людьми, среди которых могут быть не самые приятные личности. Именно поэтому астрологи советуют пользоваться анализом характера по форме лица. Так Скорпионы смогут более точно прогнозировать поведение окружающих. Финансовая планета Меркурий станет слабой, поэтому лучше не откладывать решение важных денежных вопросов в дальний ящик.

Стрелец

Стрельцам нельзя лениться. Бездействие приведет к тому, что они упустят свои возможности, а проблем с деньгами станет только больше. Поэтому сейчас астрологи советуют проявлять активность в работе. Если Стрельцы сделают все как надо, их ждет оглушительный успех и большие прибыли. Также на этой неделе лучше осторожнее быть в поездках, помня о главных приметах путешественников. В конце недели можно заниматься покупками, а также пробовать искать новую работу, если текущее место чем-то не устраивает. Стрельцы на волне успеха.

Козерог

Козерогам для повышения доходов можно воспользоваться белыми заговорами на деньги, но при этом лучше не отлынивать от работы. В предстоящие семь дней многим Козерогам предстоит потратить больше денег, чем планировалось. Предновогодние покупки могут отразиться на материальном положении, однако настоящие трудности с финансами появятся позже. Исключить их поможет активная рабочая деятельность сейчас. Из-за ослабленного влияния планет-покровителей работать в полную силу не удастся, поэтому можно стать чуточку хитрее.

Водолей

Водолеям важно погрузиться в рабочую атмосферу. Для достижения поставленных задач Водолеям потребуется дополнительный источник энергии и включение в свой график дел, которые приносят счастье и процветание. В конце недели можно отдохнуть от проблем, однако расслабляться лучше всего дома, чтобы не тратить лишних денег. Меркурий станет ослабленным, поэтому со вторника Водолеев могут ждать непредвиденные траты. Влияние Меркурия может подтолкнуть этих людей на совершение бесполезных покупок, о которых вскоре придется пожелать.

Рыбы

В этот период астрологи рекомендуют потратить деньги с пользой, например вернуть долги или купить новогодние подарки близким людям. Если мечты и желания уже давно не сбываются, пришло время ознакомиться с советами, которые помогут это исправить. Рыбам по-прежнему не придется рассчитывать на помощь планет-покровителей, что сулит низкую прибыль. На этой неделе лучше всего отправляться в магазин только с предварительно составленным списком покупок. Также не стоит поддерживать конфликты на работе, иначе уже в начале нового года Рыбам придется приступить к поискам новой работы.