. Game Pass на 2023 год: какие игры уже анонсированы для подписки

Вадим Карасев





В последние дни становится известно о все большем количестве игр, которые выйдут в подписке Game Pass в начале будущего года, сразу после релиза. Capcom и Xbox объявили, что 20 января в подписке появится Monster Hunter Rise, в конце января на Xbox выйдет Age Of Empires 2: Definitive Edition, плюс уже анонсировано большое количество других проектов от студий Xbox и партнеров для Game Pass на будущий год.

Что выйдет в Game Pass в 2023 году

В списке ниже полный список проектов, которые уже заявлены к релизу в Game Pass в 2023 году:

Persona 3 Portable — 19 января (Xbox, PC)Persona 4 Golden — 19 января (Xbox, PC)Monster Hunter Rise — 20 января (Xbox, PC)Age Of Empires 2: Definitive Edition — 31 января (Xbox)Roboquest — январь (Xbox)Atomic Heart — 21 февраля (Xbox)Wo Long Fallen Dynasty — 3 марта (Xbox, PC)Amnesia: The Bunker — март (Xbox)Blazblue: Cross Tag Battle — весна (Xbox, PC)Flintlock: The Siege of Dawn — весна (Xbox, PC)Forza Motorsport — весна (Xbox, PC)Guilty Gear Strive — весна (Xbox, PC)Lightyear Frontier — весна (Xbox)Minecraft Legends — весна (Xbox, PC)Planet of Lana — весна (Xbox)The Last Case of Benedict Fox — весна (Xbox)Valheim — весна (Xbox)Large Batch Of Activision Games (Xbox)Age Of Empires 4 (Xbox)Age of Mythology: Retold (PC)Ara: History Untold (PC)ARK 2 (Xbox)Bounty Star (Xbox)Cocoon (Xbox)Dungeons 4 (Xbox, PC)Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes (Xbox, PC)Ereban: Shadow Legacy (Xbox, PC)Flock (Xbox)GoldenEye 007 (Xbox)Hollow Knight: Silksong (Xbox, PC)Lies of P (Xbox)Railway Empire 2 (Xbox, PC)Ravenlok (Xbox, PC)Redfall (Xbox, PC)Replaced (Xbox, PC)S.T.A.L.K.E.R. 2 (Xbox, PC)Starfield (Xbox, PC)The Texas Chain Saw Massacre (Xbox, PC)Thirsty Suitors (Xbox)Turnip Boy Robs A Bank (Xbox)Warhammer 40k: Darktide (Xbox)

Даты релиза проектов в этом списке еще могут измениться.