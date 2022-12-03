. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оскандалилась сравнением Украины с Ирландией
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оскандалилась сравнением Украины с Ирландией

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оскандалилась сравнением Украины с Ирландией

Председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен раскритиковали в Великобритании за сравнение украинского конфликта с борьбой Ирландии за независимость. Об этом пишет Daily Mail.

Авторы материала напомнили, что фон дер Ляйен сделала провокационное заявление на заседании парламента в Дублине, посвящённом 50-летию членства Ирландии в Евросоюзе. На мероприятии чиновница заявила, что от исхода конфликта на Украине зависит судьба всей Европы.


"Сегодня еще одна европейская нация борется за независимость. Конечно, Ирландия далеко от линии фронта в Украине. Как и наши друзья в Восточной Европе, вы знаете, что на Украине поставлено на карту больше, чем будущее одной страны", — отметила глава Еврокомиссии.

Слова фон дер Ляйен вызвали недовольство в Великобритании. В интервью Daily Mail депутат Палаты общин королевства Джейкоб Рис-Могг осудил её высказывание. "Это из ряда вон выходящее заявление для Урсулы фон дер Ляйен: недипломатичное, неразумное и неправильное", - сказал британский парламентарий.

Война Ирландии за независимость длилась с 1919 до 1921 года. Бойцы Ирландской республиканской армии (ИРА) вели активное сопротивление Британской империи, и 6 декабря 1921 года Лондон был вынужден подписать англо-ирландский договор, согласно которому большая часть острова обретала независимость.

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По материалам: uposters.ru

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