. Гороскоп на неделю с 5 по 11 декабря 2022 года

Вадим Карасев

Декабрь вступает в своё безраздельное правление. Это первая полноценная неделя зимы, которая по словам астрологов может стать крайне контрастной. Эксперты рассказали, как нужно правильно принимать и преодолевать проблемы каждому из Знаков Зодиака.

Каждому из Знаков свойственны свои определенные пороки и грехи. В период с 5 по 11 число многие из нас ощутят прилив желания проявить слабость перед своими темными желаниями. Это будет очень опасное время для тех людей, которые долгое время сдерживали свои вредные привычки. Постарайтесь не дать слабину, иначе эта неделя и конец года в целом могут для вас обернуться большими проблемами с настроением и здоровьем. Венера и Меркурий переходят в Знак Козерога, поэтому важно научиться держать себя в руках.

Овен

Если у Овнов сейчас идет черная полоса или она начнется, скажем, во вторник или пятницу, то к концу недели она закончится. Главное — не торопиться с решениями и ни в коем случае не рисковать. Астрологи советуют временно приостановить экспансию в бизнесе и в работе. Нужно сфокусироваться на простых задачах и не ставить перед собой недостижимых целей. Овнам необходимо перестать проверять себя на прочность, особенно в конце недели, когда ослабнет Венера. В целом неделя может для них быть спокойнее, чем для других Знаков, но не намного. Лучше проявить осторожность.

Телец

У Тельцов уже во вторник могут начать закрываться и блокироваться чакры. Их неправильная работа приведет к снижению потенциала, энергетики, физических и интеллектуальных сил. В итоге неделя отметится плохим настроением, сниженной мотивацией. Ранее мы рассказывали, как можно избежать блокировки чакр и обрести счастье. Не забывайте о том, что в этот период будут и хорошие, позитивные дни. Например, к таковым можно отнести понедельник и четверг. В эти дни планеты отметятся благоприятными и очень мощными для Тельцов аспектами.

Близнецы

Близнецам на этой неделе лучше не начинать новых дел. Исключение составят дела, направленные на улучшение настроения и здоровья. Например, можно попробовать сесть на диету или начать ходить в спортзал, в бассейн. Со вторника Меркурий начнет негативно влиять на настроение и энергетику этих людей. Остаток месяца и эта неделя в особенности будут достаточно сложными для Близнецов. С другой стороны, этот период их многому научит. Безмятежность в семье и рабочем коллективе может быть нарушена спорами. Желательно обходить стороной всех токсичных людей.

Рак

Ракам на этой неделе астрологи настоятельно советуют вылечить свою хроническую усталость. Для начала нужно перестать давить на газ до упора, позволив себе немного расслабиться и отдохнуть от слишком сложных задач. Если на пути Раков встретятся дилеммы, придется отложить их решение на следующую неделю. Если принятие важного решения поджимает, можно попробовать принять его в один из дней силы этой недели — в понедельник или в четверг. Ракам лучше ничего не терять, ведь потерянное может уже никогда не вернуться. Речь не только о физических предметах, но и о любви, дружбе.

Лев

Львам на этой неделе придется больше работать, меньше отдыхать. Меркурий сделает неделю нервозной, но Львы смогут справиться ос всем, что им предстоит пережить. Существенную роль в этом может сыграть целебный сон. Нужно эффективно отдыхать по ночам и не переутомляться лишний раз домашними делами. Астрологи рекомендуют заниматься лишь тем, что дарит удовольствие. Это поможет Львам направить вектор мыслей в правильную сторону. Очень важно не утопать в самоанализе и не думать о прошлом. Сейчас нужно фокусироваться на настоящем.

Дева

Девам в определенные дни этой недели придется столкнуться с утратой энергетики. Чтобы успешно восполнять недостаток сил, можно воспользоваться советами о том, как зарядиться удачей и энергией на весь день. Особенно важным это будет во вторник и в последующие дни недели. Первое, о чем стоит помнить всем Девам в период с 5 по 11 число — спешка слишком опасна. Лучше немного отставать от конкурентов, но зато при этом не иметь никаких побочных проблем из-за недоделанных задач. Еще важно как можно скорее заниматься урегулированием разногласий.

Весы

Весам нужно сторониться негативных эмоций. Стресс очень сильно влияет на организм, особенно в периоды слабой Венеры. Именно поэтому пятница, суббота и воскресенье для Весов должны пройти на позитивной волне. Для этого важно заниматься любимым делами, не переутомляться. Действовать по наитию сейчас запрещено, ведь интуиция будет ослаблена. Лучше прислушиваться к мудрым советам родных и близких, лучших друзей. Важно стремиться к стабильности во всех сферах, а также умерить свои аппетиты, перестав тратить слишком много денег на безделушки.

Скорпион

У каждого Знака есть свои творческие способности. Важно постараться раскрыть их поскорее. Скорпионы в этом плане в период с 5 по 11 число будут весьма успешными, но применить эти способности на практике будет не так просто, как кажется. Возможны ссоры в семье и жесткая конкурентная борьба в работе и бизнесе. Если рассматривать каждое сражение как сложную шахматную партию, то Скорпионам нужно играть белыми. То есть делать первый шаг. Также стоит приберечь для поздней игры свои самые сильные фигуры, пустив в расход пешки. Важно экономить время и силы.

Стрелец

Стрельцам на этой неделе не стоит обсуждать с посторонними пять важных вещей. Вообще, сейчас стоит быть менее разговорчивыми и открытыми, так как окружающие могут использовать любую информацию против Стрельцов. Астрологи напоминают представителям данного Знака, что приятные жизненные изменения всегда начинаются с малого. Не нужно торопиться и думать, что счастье нагрянет, выбив дверь ногой. Так не бывает, особенно сейчас, когда Меркурий и Венера в ужасном положении. Тем не менее, Нептун и Юпитер сейчас, напротив, сильны, что может слегка улучшить ситуацию.

Козерог

Это будет достаточно плодотворный период для домашних дел и забот, легких рабочих проектов, но точно не для рисков и повышенной продуктивности. Оставаться на работе слишком долго Козерогам точно не стоит. Вместе этого можно заняться самоанализом и попробовать переосмыслить все происходящее. Все трудности и проблемы этой недели стоит воспринимать как возможность стать лучше. Всем тем, кто не верит в силу мысли, стоит ознакомиться с законом притяжения. Козероги, которые уверены в себе и лишены сомнений — самые сильные и удачливые люди во всем зодиакальном круге.

Водолей

Водолеям стоит попробовать избавиться от негативных воспоминаний. Это будет благоприятное время для того, чтобы попробовать очистить свое сознание от всего лишнего. Конечно, не все планеты будут в этом помогать, но вероятность побороть неуверенность и страхи будет немалой. Все ужасные мысли достаточно быстро пройдут и не оставят следа в душе Водолеев. То же самое касается и плохих событий. Они окажутся скоротечными и эфемерными, поэтому гневить судьбу сейчас точно не стоит. Вместо этого лучше попробовать сфокусироваться на чем-то хорошем.

Рыбы

С 5 по 11 декабря Рыбам необходимо браться за те дела, которые уже нет возможности откладывать в дальний ящик. Самый благоприятный день недели — 5 декабря. В первый день недели Рыбам стоит помнить о приметах понедельника, чтобы притянуть к себе больше счастья и удачи. Люди обычно делятся на две группы — на миротворцев и на зачинщиков беспорядка. Представителям данного Знака стоит остаться просто наблюдателями и не примыкать ни к тем, ни к другим. Это сохранит им нервы и хорошее настроение, которое уже во вторник постарается испортить Меркурий.