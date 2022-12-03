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Госдеп заявил о перманентном отказе США признавать новые территории России

Госдеп заявил о перманентном отказе США признавать новые территории РоссииГосдеп: США никогда не признают перешедшие под контроль России украинские регионы

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты никогда не признают частью России территории, перешедшие под контроль Москвы в ходе спецоперации на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Об этом он сообщил в ходе телефонного брифинга. «Мы четко давали понять, что США никогда не признают территории, аннексированные Россией в 2014 году или в недавнем времени», — подчеркнул Прайс. Он также подтвердил слова американского президента Джо Байдена о готовности Вашингтона вступить в переговоры с Москвой.

Однако, добавил представитель Госдепа, это станет возможным лишь при условии, что Россия выразит заинтересованность в подлинном урегулировании конфликта на Украине. «До сих пор все действия России свидетельствовали об обратном», — отметил дипломат.

Ранее Байден допустил возможность переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, если «тот проявит интерес» к окончанию украинского конфликта. Он уточнил, что не планирует контактов с российской стороной в ближайшее время.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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