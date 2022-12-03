. Hot Wheels Unleashed – GOTY Edition не выпустят в Game Pass 15 декабря, хотя вчера ее анонсировали
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Hot Wheels Unleashed – GOTY Edition не выпустят в Game Pass 15 декабря, хотя вчера ее анонсировали

Hot Wheels Unleashed – GOTY Edition не выпустят в Game Pass 15 декабря, хотя вчера ее анонсировали


Microsoft вчера объявила список игр, которые пополнят подписку Game Pass в первой половине декабря. Было заявлено, что одной из игр для подписки станет Hot Wheels Unleashed – Game of the Year Edition. Игра должна была появиться в Game Pass уже 15 декабря.

Сегодня Microsoft выпустила в официальном блоге обновление заметки об играх в Game Pass на первую половину декабря. Игра Hot Wheels Unleashed – Game of the Year Edition больше не планируется к выпуску 15 декабря. Команда Xbox пишет следующее об изменениях:

Hot Wheels Unleashed – GOTY Edition больше не планируется к выходу 15 декабря 2022 года, как было объявлено ранее. Мы сообщим новую дату, когда у нас будет больше информации, которой мы можем поделиться.

Когда именно теперь Hot Wheels Unleashed – Game of the Year Edition появится в Game Pass — неизвестно.

# Технологии Game Pass
По материалам: newxboxone

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