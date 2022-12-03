. Инсайдер Том Хендерсон назвал планируемую дату релиза Assassin’s Creed Mirage

Вадим Карасев





Издательство Ubisoft ранее в этом году анонсировало проект Assassin’s Creed Mirage. Известно, что эта игра серии Assassin’s Creed будет менее масштабной, чем несколько прошлых проектов, и она должна выйти в 2023 году. Но сейчас Ubisoft не сообщает, когда именно состоится релиз Assassin’s Creed Mirage.

Известный игровой инсайдер Том Хендерсон, который регулярно сообщает проверенную информацию, рассказал, что Ubisoft планирует релиз Assassin’s Creed Mirage на август 2023 года. При этом, источники Хендерсона отметили, что изначально у Ubisoft был план выпустить игру раньше, чем в августе, но уже дважды проект переносили внутри студии (публично даты релиза не заявлялись).

Что касается других проектов серии Assassin’s Creed, инсайдер отмечает, что Project Red (сеттинг — Япония) планируют к релизу в 2024 году, а Project Hexe (сеттинг — времена охоты на ведьм) планируют выпустить в 2026 году. Но Хендерсон отмечает, что внутренние презентации Project Red закончились не особо удачно, из-за чего есть риск переноса игры на 2025 год.