. Ирина Салтыкова заговорила об алкоголизме Андрея Губина
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Ирина Салтыкова заговорила об алкоголизме Андрея Губина

Ирина Салтыкова заговорила об алкоголизме Андрея Губина
Певица Ирина Салтыкова поставила диагноз больному артисту. Исполнительница хита «Серые глаза» вернулась на телеэкраны. Ирина принимает участие в новом сезоне шоу «Суперстар! Возвращение». Пока певица успешно выступает. Недавно неизлечимо больной Андрей Губин впервые за 17 лет появился на телевидении. Артист пришел на этот проект канала НТВ, чтобы поддержать Александра Айвазова, который выступил с его композицией. В середине нулевых исполнителю хита «Зима-холода» поставили диагноз: прозопалгия. Андрей постоянно испытывает сильнейшие боли в лице и теле. Лекарства от этой болезни не существует. Салтыкова отметила, что не общалась с Губиным. Вместе с тем, звезда фильма «Брат-2» заявила, что на самом деле проблемы со здоровьем коллеги происходят из-за неумеренного употребления алкогольных напитков.
«Жалко парня, — заверила Ирина. — Вообще грустно, ведь от алкоголя столько людей потеряли. Ужасно! Ладно, когда природа тебе подсовывает какую-то болезнь, а тут... Не все справляются». Поп-звезда сказала, что у нее уже предновогоднее настроение. Его омрачает лишь отсутствие работы. Бывшую жену Виктора Салтыкова не пригласили на «голубые огоньки», которые уже сняли многие телеканалы. Артистке также хочется выступить на новогоднем корпоративе, однако ее не зовут. «Я бы хотела на «голубые огоньки», но не приглашают. Я сама не звоню, не прошусь. А так я не против. Но на их взгляд я, наверное, менее популярная, чем другие артисты. Я жду работу, хочу выступать в новогоднюю ночь. Пока нет предложений, и я переживаю. Но время еще есть», — отметила Салтыкова в интервью Газете.ру.
# Шоу-бизнес Салтыкова Ирина
По материалам: z-aya

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