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Ивлеева рассказала о желании уйти в монастырь

Ивлеева рассказала о желании уйти в монастырьТелеведущая Ивлеева заявила, что в прошлом из-за проблем в семье хотела уйти в монастырь

Российская телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева призналась, что в прошлом из-за проблем в семье хотела уйти в монастырь. Об этом знаменитость рассказала в интервью порталу «Кинопоиск».

По словам Ивлеевой, желание уйти в монастырь возникло, когда внутри ее семьи была «драма» и у нее был очень сложный период. При этом, как указала телеведущая, тогда она была ребенком и не могла брать ответственность за свою жизнь. «Было ощущение полного тупика. Думала, уйду в монастырь, пусть меня заберут, воспитают, что угодно со мной сделают, просто чтобы убежать от мира, от ответственности, от своих переживаний, горестей и печалей», — заявила звезда.

Собеседница портала также рассказала об отношении к религии. Она сообщила, что верит в Бога «по-своему». «Если мне крышка и я не могу посетить храм, то просто открываю окно и говорю, советуюсь, плачу, освобождаю все то, что в душе накопилось», — пояснила Ивлеева. Помимо того, по словам знаменитости, в прошлом она нередко ходила в церковь.

Анастасия Ивлеева исполнила одну из главных ролей в сериале «Монастырь», который вышел в ноябре. После этого она рассказала, что планирует продолжить карьеру в кино. Вместе с тем телеведущая призналась, что участие в создании сериала далось ей тяжелее, чем съемки контента в интернете.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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