. Эксперт Роспотребнадзора рассказал, чем опасен свиной грипп
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Эксперт Роспотребнадзора рассказал, чем опасен свиной грипп

Эксперт Роспотребнадзора рассказал, чем опасен свиной грипп

В 55 российских регионах зафиксировали свиной грипп — вирус типа А/H1N1, сообщила 29 ноября пресс-служба Роспотребнадзора. В ведомстве также отметили, что заболеваемость гриппом и другими ОРВИ в стране выросла на 18,5 процента по сравнению с показателями прошлой недели. Чем опасен H1N1, кто в группе риска и как себя защитить, «Парламентской газете» рассказал заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов.

Ключевая характеристика калифорнийского, или свиного гриппа, — склонность к эпидемическому распространению, отметил Горелов. В течение трех лет — с 2009 по 2012 год — во всем мире он вызывал очень значимый подъем заболеваемости, который ВОЗ квалифицировала как пандемию, объяснил эксперт. Затем, по его словам, практически десять лет было относительно спокойно — свиной грипп перешел в разряд сезонных вирусов.

«Но мы знаем, что все вирусы гриппа мутируют, — добавил специалист. — Вот и H1N1 снова приобрел свойства массово заражать население. В этом году он уже стал одним из доминирующих. Но это было ожидаемо. За развитием событий, связанных с гриппом, следит весь мир. Южное полушарие, как известно, «меняется» с северным возбудителями гриппа. И сегодня в состав вакцин входят наиболее частые возбудители типа А (H1N1, H3N2) и два возбудителя из группы В, которые также наиболее актуальны в этом эпидсезоне». 

По словам Горелова, вакцинироваться от гриппа желательно всем. Но наиболее уязвимы перед ним дети до пяти лет и люди старше 60, имеющие хронические заболевания. Эксперт также рассказал о симптомах этого заболевания и его отличиях от других ОРВИ. Так, при гриппе человека беспокоит температура выше 38-39 градусов, ломота во всем теле, выраженная интоксикация и при этом «сухой нос». То есть заложенность носа бывает, но выраженного насморка нет. Кроме того, у гриппа стремительное начало — за 48 часов он поражает практически все клетки организма.

«При первых признаках важно обратиться к врачу, чтобы провести дифференциальную диагностику, — подчеркнул Горелов. — Дело в том, что есть специфические препараты, которые действуют только на вирус гриппа. Но их рекомендуется принимать в первые дни заболевания, потому что затем их эффективность уже снижается».

Обратиться к врачу важно, и чтобы дифференцировать грипп от коронавируса. Ведь эти заболевания часто протекают с одинаковыми симптомами. А вот их лечение принципиально разное, заключил специалист.

Полный текст материала будет опубликован на сайте «Парламентской газеты» позднее. 

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По материалам: pnp.ru

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