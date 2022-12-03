. Юлия Барановская едва не погибал под обстрелами

Ведущая и журналистка Юлия Барановская рассказала, что пережила. Несколько месяцев назад телеведущая отправилась в командировку в Донбасс. Здесь она попала под обстрел. Благо, все обошлось, и Юлия Барановская не получила травм. Все произошло ночью — Юлия спала в отеле, когда начались обстрелы. Барановская в деталях помнит те жуткие моменты. «Страшно было, стекла так затрещали, и грохот был такой, что… Это не первый раз, когда я слышала звуки разрывающихся снарядов у себя над головой. Страшно было только по одной причине — я была абсолютно одна в номере. После первого грохота я скатилась между кроватью и стенкой, накрылась одеялом, подумала, что от осколков стекла оно защитит. Мелькнула мысль, что надо спать дальше, потому что оставалось совсем чуть-чуть. Но второй снаряд уже заставил меня выйти в коридор. Я услышала шум, взяла в руки телефон, поняла, что раз все в Сети, вся моя команда, значит, надо спускаться в подвал. Ну и все, вышла в коридор, в ночнушке добежала до бомбоубежища, туда бежали все. Но сумку с документами я забрала из номера. Наверное, все-таки что-то еще заставило меня думать», — поделилась 42-летняя телезвезда.Сейчас Барановская активно занимается проектом «Женщины Донбасса», в котором рассказывает о нелегкой доле жительниц ДНР. «Мы с командой поехали в Донбасс снимать сюжеты для информационного вещания Первого канала. Приезжали туда, общались с людьми, слушали их истории. Так и родился проект «Женщины Донбасса». На мой взгляд, их судьбы, жизни, истории — это лучшая иллюстрация, лучшее объяснение того, что сейчас происходит, что происходило там последние восемь лет. Это сложно понять по общим фразам: «Донбасс обстреливают на протяжении восьми лет», «В Донбассе тяжелые условия жизни». Сложно в своей голове представить, что это такое. Но когда ты слышишь историю женщины, мамы, которая живет там все эти годы, слышишь, с чем она столкнулась, как мне кажется, быстрее становится все понятно», — порассуждала Юлия в интервью WMJ.ru.