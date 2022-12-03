. Как бесплатно отправить ребенка на лечение в санаторий

Получить путевку за счет государства могут дети с хроническими заболеваниями

Лечение в санатории эффективно дополняет медикаментозную терапию, и многие с удовольствием пользуются этой возможностью для себя и своих детей. Но часто родители не знают, что оздоровить ребенка можно бесплатно. Они считают, что это привилегия только для льготников. Хотя это не так. Право на бюджетную путевку имеют дети с хроническими заболеваниями. Теперь список оснований для назначения детям санаторно-курортного лечения стал еще больше. Согласно приказу Минздрава, который опубликован на официальном правовом портале, в перечень добавили заболевания уха и сосцевидного отростка. Документ вступает в силу 3 декабря.

Плохо со слухом и не только? Санаторий вам поможет

В приказе говорится, что перечень медпоказаний для санаторно-курортного лечения детей дополнен разделом, в который включены заболевания уха и сосцевидного отростка.

Как отметил в разговоре с «Парламентской газетой» заслуженный врач России сенатор Владимир Круглый, это важное нововведение. «Сейчас детей с нарушением слуха и врожденным, и приобретенным достаточно много. Есть маленькие пациенты, которые перенесли кохлеарную имплантацию, то есть им установили протез, компенсирующий глухоту. Конечно, после операции они нуждаются в санаторном лечении, реабилитации», — считает Владимир Круглый.

Он уверен, то, что заболеваний уха не было в медицинском перечне, — это пробел в нормативной документации, который сейчас восполнен.

Поэтому теперь родители деток, у кого наблюдается односторонняя или двусторонняя нейросенсорная потеря слуха в хронической стадии заболевания I-IV степени тяжести, могут смело обращаться за назначением санаторного лечения. Сделать это можно в поликлинике по месту жительства у педиатра. «Лечащий врач должен убедиться, что у ребенка есть показания к санаторно-курортному лечению, а противопоказаний нет», — отметил заслуженный врач РФ.





Если состояние здоровья ребенка соответствует нормам из перечня медпоказаний, педиатр выпишет справку по форме № 070/у и отправит претендента на санаторный отдых на обязательные анализы и нужные обследования. Нужно будет сдать общие анализы крови и мочи, сделать кардиограмму и флюорографию. Кроме этого, врач может назначить обследование в зависимости от основного заболевания, к примеру при гастрите нужно будет сделать УЗИ или эндоскопию.

Помимо медицинских документов, нужно подготовить и другие. Это заявления родителя о направлении ребенка на санаторно-курортное лечение и о согласии на обработку персональных данных, копии паспорта родителя с регистрацией, свидетельства о рождении ребенка, копию его полиса ОМС и СНИЛС.

Огласите весь список, пожалуйста

Такой же алгоритм действий актуален для семей, в которых воспитывают детей с хроническими заболеваниями. Они с полным правом могут отдыхать и лечиться в отечественных здравницах на безвозмездной основе.

Как сказано в перечне медицинских показаний для санаторно-курортного лечения детского населения, получить направление в санаторий можно, если у ребенка разные формы туберкулеза или вирусного гепатита.

Причиной лечения в профилактории могут стать и болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, к примеру, диабет, ожирение, последствия рахита.

В санатории помогут и детям с психическими расстройствами и расстройствами поведения, в частности при бессоннице или, напротив, сонливости.

Основанием для обращения за бесплатной путевкой будут и хронические заболевания нервной системы, такие как рассеянный склероз, мигрени любых видов, мышечная дистрофия, детский церебральный паралич.

Причиной для санаторного отдыха станут также заболевания глаз, например, конъюнктивит, глаукома, миопатия, и органов дыхания: пневмония, эмфизема, астма.

В перечне указаны и болезни системы кровообращения, органов пищеварения, кожи и подкожной клетчатки, костно-мышечной и мочеполовой системы.

Кроме того, право оздоровиться за государственный счет есть у детей с врожденными аномалиями, после травм или отравлений. И даже в том случае, если у ребенка возникли осложнения после введения вакцины БЦЖ.