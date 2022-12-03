. Как понравиться Стрельцам: 5 важных советов астрологов

Вадим Карасев

Стрельцы — люди с очень неординарным характером. Найти к ним подход периодически бывает крайне непросто, но если вы будете следовать простым советам астрологов, понравиться этим людям станет куда проще.

Вы можете пользоваться универсальными техниками привлечения любви, но если ваш подход будет одинаковым ко всем людям, данные техники могут утратить свою эффективность. Старайтесь помнить о секретах соблазнения Стрельцов, чтобы с высокой вероятность понравиться любому представителю этого Знака.

Дарите этим людям ощущение свободы

Стрельцы ненавидят, когда окружающие люди говорят им, что и как нужно делать. Покажите им, что вы не против, чтобы они продолжали быть собой. Любой малейший намек на обратное может стать причиной негатива в вашу сторону. Стрельцы обожают тех, кто полностью лишен склонности к ревности и собственничеству в отношениях. Не стоит также в самом начале отношений говорить о свадьбе, детях. Представители данного Знака Зодиака любят общаться на отвлеченные и максимально простые темы. Дайте им возможность расслабиться и почувствовать себя в своей тарелке.

Не вините Стрельцов в изменении планов

Допустим, вы познакомились с человеком данного Знака. Вы ему тоже понравились, назначили свидания, но в последний момент все сорвалось. Это норма в общении со Стрельцами, поскольку они либо вовсе не планируют ничего на будущее, либо у них постоянно что-то срывается. Это не стоит принимать на свой счет, так как Стрельцы не хотят вас этим обидеть. Если вы будете спокойно реагировать на их постоянные изменения в расписании, то точно сможете расположить их к себе уже в самом начале отношений.

Принимайте все вызовы Стрельца

Стрельцы-мужчины и представительницы прекрасного пола одинаково сильно любят соревноваться в чем-то, спорить и выяснять, кто лучше. Они делают это не для укрепления своей самооценки, а просто так, ради удовольствия и самого процесса. Если Стрелец предлагает какое-то пари, не бойтесь посоревноваться с ним. Этот человек любит обсуждать что-то и спорить о чем-то, но не переходя границы дозволенного. Люди, рожденные под управлением этого Знака, живут соревнованиями, так что поддержите их в этом или бросьте вызов им сами — они это оценят по достоинству.

Предложите Стрельцу посетить какое-то интересное место

Например, можно предложить этому человеку сходить куда-нибудь, где он не был. Это может быть необычное кафе вашего города, либо необычное красивое место в целом. Также можно смело предлагать съездить в другой город, устроить мини-путешествие. Можно попробовать даже сделать это в качестве первого свидания. Стрельцы, которые обожают поездки и приключения, могут оценить это по достоинству. Если этот человек поймет, что вы не домосед и с вами не скучно, то у него обязательно появится к вам симпатия.

Продемонстрируйте свои бытовые навыки

Стрельцы любят путешествия и смену обстановки, но дома им тоже нравится находиться. Согласно опросам и наблюдениям, представители данного Знака Зодиака обожают готовить, в чем часто являются большими специалистами. Если вам хочется понравиться им, то придется продемонстрировать и свои навыки тоже. Если их нет вовсе, то эксперты сайта dailyhoro.ru советуют вам не расстраиваться. Не спугнуть Стрельца вам поможет искренний восторг его кулинарными навыками или же порядком в доме.