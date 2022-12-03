. Как приготовить вкусную квашеную капусту и сколько нужно соли

Квашеная капуста ― одна из самых популярных и полезных закусок зимой. С конца осени ее начинают заготавливать для всей семьи. Однако не всегда понятно, сколько соли нужно добавлять при засолке капусты. Это важно для вкуса продукта и его срока хранения. Именно соль считается консервантом, который продлевает его.

Сколько соли нужно для засолки капусты

«Золотое» правило ― на каждый 1 кг нашинкованной капусты добавляют 1 ст. л. соли. Это актуально, если делают закуску с рассолом. Если же засаливают капусту без воды, тогда понадобится больше соли.





Недостаточное количество домашнего консерванта негативно скажется на качестве закуски. Если соли не хватает, то активизируется деятельность микроорганизмов, которые участвуют в процессах брожения. Но в то же время слишком большое количество также нежелательно. В этом случае брожение вовсе может прекратиться.

Опытные хозяйки не используют йодированную соль — она делает капусту слишком мягкой. Такая закуска не может похвастаться характерным хрустом и длительным сроком хранения.

Простые и эффективные советы

Приготовление квашеной капусты требует соблюдения соотношения соли к воде. Чтобы получить качественный рассол, на каждый 1 л жидкости стоит брать 2 ст. л. соли.





Капусту можно квасить с разными добавками: пряностями, зеленью, яблоками, различными ягодами. Но чаще всего для этого используют морковь. Ее берут примерно 3% от общей массы продукта. То есть, на 10 кг капусты нужно взять около 300 г морковки.

Солить и квасить овощи можно в стеклянной или деревянной таре. Чаще всего для этих целей используют обычные 3-литровые банки. Можно также квасить капусту в эмалированном ведре с крышкой. При этом на 10 л воды придется добавить около 400 г соли.

Рецепт для вкусной квашеной капусты

Это достаточно несложное блюдо в приготовлении. Ингредиенты для самого простого рецепта:

капуста — 1 кочан весом примерно 2,5 кг;

морковь — 3-4 штуки;

соль и сахар — по 2 ст. л.;

вода — 0,5 л.

Оптимальное соотношение ингредиентов для шинкованной капусты. Ее можно квасить и более крупными кусками, например, четвертинками кочана. Но в этом случае лучше использовать рассол. Капусту стоит квасить в ведре, и на 10 кг воды добавлять примерно 380-400 г соли.