. Как сохранить работоспособность телефона и продлить его заряд во время морозов

Всем известно, что в холодное время года телефоны быстрее разряжаются и нередко «тормозят» на морозе. Для того чтобы этого не происходило, нужно соблюдать всего несколько простых правил.

Влияние температурного режима на работу телефона зимой

Чтобы сохранить свой телефон в рабочем состоянии в зимнее время года, следует беречь его от смены температур и стараться не использовать на морозе.

Для большинства девайсов комфортной считается температура окружающей среды до 0⁰С, при более низких разговаривать лучше в помещении.





Несмотря на то, что айфон может оставаться в рабочем состоянии при температуре до -30⁰С, это не повод эксплуатировать его при минусовой, поскольку все детали на морозе становятся более хрупкими и уязвимыми. У смартфонов же при смене температур может появляться жидкий конденсат, который приводит к внутренним повреждениям деталей.

Если все же возникает необходимость разговаривать по телефону на морозе, используйте наушники или Bluetooth-гарнитуру.

Чтобы улучшить условия для своего телефона в зимнее время года, купите плотный или термозащитный чехол и носите телефон во внутреннем кармане, ближе к телу — это поможет сберечь комфортную для него температуру.

Как энергосбережение влияет на работу телефона

Наиболее частой проблемой в зимнее время года является быстрая разрядка аккумуляторов. При низкой температуре это происходит в разы быстрее, а при длительном нахождении на морозе можно полностью «убить» аккумулятор.

Чтобы обезопасить телефон от быстрой разрядки, используйте энергосберегающий режим. У айфона это можно сделать во вкладке «Настройки», в разделе «Аккумулятор», у смартфона — во вкладке «Настройки», в разделе «Батарея».





В зимнее время года лучше отключить все функции и программы, которые снижают заряд телефона.

В холода ни в коем случае нельзя заряжать телефон на улице при помощи повербанка. Зарядка при низких температурах может навредить батарее и она начнет разряжаться еще быстрее или вообще перестанет заряжаться.