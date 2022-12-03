. Какие вещи нужно выбросить из дома в декабре, накануне 2023 года, чтобы не отпугнуть удачу
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Какие вещи нужно выбросить из дома в декабре, накануне 2023 года, чтобы не отпугнуть удачу

Какие вещи нужно выбросить из дома в декабре, накануне 2023 года, чтобы не отпугнуть удачу

Во многих странах существует давняя традиция накануне Нового года выбрасывать из дома старые вещи. Считается, что так очищается энергетика жизненного пространства, освобождается место для новых вещей и притягивается удача. Где-то старые вещи выбрасывают в мусор, где-то выносят на улицу и выставляют вдоль дороги, а темпераментные итальянцы бросают их прямо в окно. Не стоит повторять их опыт, чтобы не попасть кому-то по голове, но избавиться от старых вещей действительно нужно, чтобы удача в 2023 году не обошла вас стороной. Какие же из них следует выбросить из дома?

Ненужные финансовые документы, счета и чеки

Финансовые документы с истекшим сроком действия вообще нельзя хранить в доме, поскольку они тормозят финансовые потоки и неблагоприятно влияют на доходы семьи. Поэтому если у вас хранятся такие бумаги, от них следует избавиться в первую очередь.

Старые газеты и журналы


Давно прочитанные газеты и журналы вряд ли когда-то открываются повторно, они просто занимают место, собирают пыль и являются абсолютно ненужным балластом, утяжеляющим энергетику жизненного пространства. Сдайте их в макулатуру, и в вашем доме вскоре появятся более интересные и полезные источники информации.

Разбитая посуда и зеркала

Разбитую и даже слегка надколотую посуду, так же как и треснувшее зеркало, нельзя хранить в доме — эти предметы отнимают жизненную энергию и становятся источником бед и несчастий. Поэтому избавьтесь от них как можно скорее. Даже если это ваша любимая чашка или тарелка, ее место в мусорном ведре.

Ненужные и пришедшие в негодность предметы

Пересмотрите все вещи в доме и избавьтесь от сломанных и пришедших в негодность, которые невозможно починить или которыми вы не пользовались больше года. Выбросьте все испорченные зарядные устройства, сломанную бижутерию, высохшую косметику, старые лыжи на балконе. На их месте обязательно появятся новые, более полезные вещи.

Одежда, которую вы не носите


Переберите свой гардероб и отложите вещи, которые вы не надевали больше года. Вы будете удивлены тому, что их окажется много. Все эти вещи, бесполезно пылящиеся в шкафах, накапливают негативную энергию. Отдав их нуждающимся, вы вдохнете в них жизнь, а к себе привлечете удачу и благополучие.

Просроченные лекарства

Наведите порядок в своей домашней аптечке и избавьтесь от всех лекарств с истекшим сроком годности. Их использование опасно для здоровья, а хранение не имеет никакого смысла, а кроме того, неблагоприятно влияет на энергетику в доме.

# Общество Праздники
По материалам: rsute

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