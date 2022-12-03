. Кто родился 3 декабря

Владимир Алексеевич Чижов (69 лет), первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. С 1976 года — на дипломатической работе. Занимал различные должности в центральном аппарате МИД и за рубежом. Являлся заместителем директора второго европейского департамента. Возглавлял третий европейский департамент и департамент общеевропейского сотрудничества министерства. Занимал посты спецпредставителя МИД РФ по вопросам кипрского урегулирования и спецпредставителя МИД РФ по Балканам.

В ранге заместителя министра иностранных дел РФ курировал отношения России с европейскими странами и вопросы общеевропейских и евро-атлантических организаций.

В 2005 году Владимир Чижов был назначен постоянным представителем РФ при Европейских сообществах в Брюсселе, в 2010 году — постоянным представителем РФ при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии в Брюсселе.

С сентября 2022 года представляет в Совете Федерации исполнительный орган государственной власти Республики Карелия.

А ещё в этот день родились:

Ирина Леонидовна Унтилова, председатель Законодательного Собрания Камчатского края. Работала в средней школе № 24 г. Петропавловска-Камчатского. Являлась советником градоначальника г. Петропавловска-Камчатского, заместителем главы администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. Занимала посты заместителя председателя правительства, вице-губернатора и первого вице-губернатора Камчатского края.

В октябре 2021 года Ирина Унтилова была избрана спикером Законодательного Собрания края.

Антон Олегович Кульбачевский (55 лет), руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы. Работал в Институте геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского, Государственном комитете РФ по рыболовству, ОАО «Иркутскгазпром». Был начальником отдела государственного контроля и надзора за лесами и особо охраняемыми природными территориями Департамента Регионального управления Росприроднадзора по Центральному федеральному округу. Занимал должности заместителя начальника, начальника Департамента Росприроднадзора по Центральному федеральному округу.

В ноябре 2010 года Антон Кульбачевский возглавил Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Игорь Николаевич Ларионов (62 года), российский хоккеист. Заслуженный мастер спорта. Четырехкратный чемпион мира, двукратный олимпийский чемпион. Был нападающим ЦСКА, провел 334 игры, забив 165 голов. Спортсмен — восьмикратный чемпион СССР (1982-1989). Неоднократно входил в число лучшей пятерки игроков чемпионата Советского Союза и признавался лучшим нападающим страны.

С конца 1980-х годов выступал за океаном: играл в командах в «Ванкувер Кэнакс», «Лугано», «Сан-Хосе Шаркс», «Детройт Ред Уингз» и «Флорида Пантерз».

В 2004 году Игорь Ларионов объявил о своем уходе из хоккея. Свой последний матч он провел 10 апреля 2004 года.

После окончания спортивной карьеры, был директором по спортивным операциям хоккейного клуба СКА (Санкт-Петербург), открыл в Москве свой ресторан — Larionov Grill & Bar. Был главным тренером молодежной сборной России по хоккею. С 2022 года Игорь Ларионов — главный тренер хоккейного клуба «Торпедо».

Николай Николаевич Пономарёв-Степной (94 года), российский физик. Академик РАН. Более полувека проработал в Курчатовском институте, пройдя путь от научного сотрудника до вице-президента. В настоящее время является научным консультантом генерального директора концерна Росэнергоатом.

Николай Пономарёв-Степной участвовал в создании первого в мире реактора-преобразователя «Ромашка» с термоэлектрическим генератором, космической ядерно-энергетической установки «Топаз-2». Он — автор трудов по физико-техническим процессам в высокотемпературных ядерных реакторах и др.

Нина Михайловна Дорошина (1934-2018), российская актриса театра и кино. Народная артистка РСФСР. Сразу после окончания Театрального училища имени Б.В. Щукина была принята в труппу московского театра «Современник». В репертуаре актрисы были самые разноплановые роли: Фиса в «Крутом маршруте», Инна в «Мурлин Мурло», Она в «Заяц love story», Сима в «Спешите делать добро», Мария в «Двенадцатой ночи» и другие.

Нина Дорошина снялась в более 20 фильмах, среди них такие известные, как «Первый эшелон», «Они встретились в пути», «Артист из Кохановки», «По семейным обстоятельствам», «Любовь и голуби».

В течение многих лет Нина Дорошина преподавала на кафедре мастерства актёра в Театральном училище имени Б.В. Щукина.

Михаил Ильич Кошкин (1898-1940), советский конструктор. Создатель самого массового и узнаваемого танка времён Великой Отечественной войны — Т-34. Работал конструктором, заместителем начальника конструкторского бюро на Ленинградском заводе опытного машиностроения им. С.М. Кирова, принимал участие в создании танка Т-29 и опытной модели среднего танка Т-111.

В 1936 году Михаил Кошкин был назначен начальником танкового конструкторского бюро завода №183 в Харькове. Руководил работами по модернизации уже существующих танков и испытанию новых опытных образцов.