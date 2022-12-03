. Лизе Монеточке грозят судом
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Лизе Монеточке грозят судом

Лизе Монеточке грозят судом
Певицу Монеточку грозят засудить. Артистка позаимствовала чужой товарный знак. Певица Лиза Монеточка столкнулась с претензией со стороны журнала «Лиза». Издание потребовало у Монеточки удаления своего логотипа из соцсетей артистки. Об этом рассказала сама Монеточка.
«Требуем прекратить незаконное использование товарного знака незамедлительно. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении настоящей претензии в указанный срок заявитель будет вынужден обратиться с исковым заявлением в суд», — процитировала текст документа Лиза Монеточка. «Что мы с вами выберем: жизнь в тюрьме, но с классной аватаркой, или на свободе, но со скучной, никому не интересной картинкой на заставке в соцсетях?» — поинтересовалась у своих поклонников Монеточка.
# Шоу-бизнес Монеточка
По материалам: z-aya

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