. Любовь Успенская готова стать любовницей молодого певца Мити Фомина

Певица Любовь Успенская готова ухватиться за любого мужчину. Артистка прекрасно относится к Мите Фомину и даже не прочь быть его возлюбленной. Об этом артистка во всеуслышание заявила в шоу «Дуэты» на канале «Россия 1». В новом выпуске проекта по традиции участие приняли яркие звезды российского шоу-бизнеса. Среди них можно было увидеть Елену Воробей, Александра Маршала, Ларису Долину, Алсу, Жасмин, Сашу Савельеву, Викторию Дайнеко, Влада Соколовского, Татьяну Буланову и других. Не обошлось здесь без дута Любови Успенской и Мити Фомина. Артисты прекрасно относятся друг к другу. Более того, исполнительница сделала громкое признание. «Митя — красавчик. Он модный, умный, образованный. И не стыдно оказаться его женой или любовницей!» — заявила 68-летняя Любовь Залмановна.«Митя — красавчик. Он модный, умный, образованный. И не стыдно оказаться его женой или любовницей!» — заявила 68-летняя Любовь Залмановна. «Люба, нас в прошлом постоянно женили, а ведь у нас в прошлом было много моментов, которые невозможно забыть. В лучах твоей любви, красоты, обаяния я греюсь. Пусть так будет всегда. Спасибо, дорогая!» — отметил он. Еще недавно Любовь Успенская, у которой есть единственная дочь Татьяна Плаксина, мечтала еще об одном ребенке. «Друзья, ну что, я решилась. И серьезно настроена! Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть. Так что, друзья, пожелайте мне удачи. А недоброжелателей попрошу гулять лесом. P. S. Интим не предлагать», — откровенничала она Фомин предлагал свою кандидатуру на роль отца, кроме того, певец уверял, что артистка не одинока. «А почему вы думаете, что у Любы никого нет? Она наверняка этого не афиширует. В ее случае этого делать нельзя, она человек очень высокого полета. Она же не может сказать: «Смотрите, вот это мой ухажер», — говорил исполнитель.