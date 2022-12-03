. Максиму Галкину платят за грязь против России, сказал Грушевский
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Максиму Галкину платят за грязь против России, сказал Грушевский

Максиму Галкину платят за грязь против России, сказал Грушевский
Артист Максим Галкин слишком много потерял на родине. В конце февраля шоумен покинул Россию, признавшись, что лишился здесь работы и многомиллионных контрактов. Теперь Максим Галкин гастролирует за границей и поливает грязью родную страну во время своих выступлений. *Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022. Многие коллеги Галкина уверены, что он нелестно высказывается в адрес России не по зову сердца, а ради финансового благополучия. «В случае Галкина исключительно коммерческий расчет. Односторонность, которая очевидно считывается в его высказываниях, наталкивает на догадки о небескорыстности. О том, что он обслуживает интересы заказчика. Да, Галкин здесь много потерял, но, предполагаю, нашел что-то другое, компенсирующее эти огромные потери…» — порассуждал 57-летний юморист Михаил Грушевский.
И все же, несмотря на внешнее спокойствие, Галкин, по мнению Грушевского, наверняка сильно переживает за то, что оказался вдали от Родины. «То, что происходит с Галкиным, думаю, огромная драма его жизни. Как бы он ни хорохорился, ни пытался сделать вид, что эмигрантская русскоговорящая аудитория ему компенсирует то, что он потерял здесь, это все равно трагедия для него», — подчеркнул юморист. К слову, не все известные персоны негативно отзываются о супруге Примадонны. Так, Николай Цискаридзе, заменившей Галкина в передаче «Сегодня вечером» на Первом канале, считает коллегу хорошим человеком. «Во-первых, я очень люблю Макса. Я ему написал: «Независимо от того, какое у кого мнение, надеюсь, понимаешь, что я всегда есть в твоей жизни. Я тебя очень люблю, уважаю». Мы очень много лет дружим. Второй момент очень важен для меня: когда в 2011–2013 годах я переживал чудовищную травлю, Максим стал одним из тех, кто открыто написал письма в мою поддержку. Для меня этот поступок очень ценен. Я его никогда не забуду», — вспоминал как-то звезда балета.
# Шоу-бизнес Галкин Максим
По материалам: z-aya

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