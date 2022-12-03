. Манукян Побывал в спальне Филиппа Киркорова

Певец Филипп Киркоров устроил эксклюзивную экскурсию. Минувшим вечером Филипп Киркоров собрал гостей в своем шикарном особняке, расположенном в Мякининской пойме Москвы-реки. Поводом для праздника стал день рождения дочери поп-короля, которой исполнилось 11 лет. Однако на торжество пришли не только друзья именинницы, но и приятели и коллеги ее отца. Поздравить Аллу-Викторию приехала Яна Рудковская с сыном Александром, Сергей Лазарев с детьми, певица Жасмин с отпрысками, а также Давид Манукян, Егор Крид и Наташа Королева. Киркоров украсил дом к Новому году и накрыл великолепные столы в гостиной. А после застолья, пока младшее поколение развлекали аниматоры, артист провел для взрослых экскурсию по дому и показал, помимо прочего, свою спальню, войти в которую могут лишь избранные с личного позволения певца.Дело в том, что дверь в помещение закрыта на замок, открывающийся только по отпечатку пальца артиста и со звуковым эффектом – нецензурной фразой, не подходящей для детских ушей, что Киркоров и продемонстрировал шокированной публике. Подписчики поп-короля вспомнили, что в свое время в его спальню не смогла пробраться даже Ксения Собчак, когда брала у Киркорова интервью – ее допустили лишь до огромной гардеробной. Напомним, дочь звезды эстрады появилась на свет в первый день зимы в США. Родила Аллу-Виктория суррогатная мать, личность которой Киркоров не раскрывает. Певец начал поздравлять девочку с самого утра — он вручил ей серьги из новой коллекции Луи Виттона за тысячу долларов, однако подарок именинница не оценила по достоинству.