. Мария Шукшина набросилась на Андрея Малахова, обвинив в "дебилизации" россиян

Вадим Карасев

55-летняя Мария Шукшина в последнее время заделалась критиком российских знаменитостей. Недавно досталось Филиппу Киркорову, который неожиданно решил податься в актеры, а теперь она принялась за Андрея Малахова.

Поводом стало предложение Валентины Матвиенко наградить ведущего государственной премией за заслуги в шоу-бизнесе. "Я бы Малахова представила к премии правительства за этот уникальный проект", — сказала председатель Совета Федерации, нахваливая шоу "Песни от всей души".

Мария Шукшина предложение не оценила. Она считает, что Андрей виноват в "отуплении" россиян и "дебилизации".

Малахов, человек, стоявший у истоков большой эры отупления и дебилизации наших ТВ-зрителей. Не он ее открыл, но он к ней с небывалым энтузиазмом примкнул. Сколько лжи вылилось, какой поток грязи обрушился на головы бедных людей.

Актриса считает, что такие программы "разлагают душу человека". Особенно ей не нравятся выпуски "Пусть говорят" с Дианой Шурыгиной, которая заявляла, что ее изнасиловали. Мария напомнила, что в шоу Малахова часто неуважительно относились к умершим знаменитостям и делили их наследство в прямом эфире.



Киркоров ответил раскритиковавшей его Шукшине

Мария также недолюбливает Филиппа Киркорова. Особенно после того, как его утвердили на роль Ипполита в новой версии "Иронии судьбы". "Вот еще один назревающий приступ безвкусия и отсутствия идей в шоу-бизнесе", — заявила актриса. Шоумен молчать после таких слов не привык, поэтому ответил ей в своем стиле, щедро осыпав матом.

Пошла она ***. Что она, что это *** Певцов. К своему нулю решили прибавить единицу в виде меня и стать десятками. Да кто они такие? Я о них вспоминаю только тогда, когда они вспоминают меня.