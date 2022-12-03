. Microsoft показала 16 игр из Game Pass, которые номинированы на The Game Awards
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Microsoft показала 16 игр из Game Pass, которые номинированы на The Game Awards

Microsoft показала 16 игр из Game Pass, которые номинированы на The Game Awards


На следующей неделе, 8 декабря, состоится The Game Awards 2022 — ежегодное награждение лучших игр. В этом году только один проект внутренней студии Xbox оказался в списке номинантов — это игра Starfield, которая номинирована на звание самого ожидаемого проекта 2023 года. Однако, есть немало номинантов, которые доступны в Game Pass.

Microsoft опубликовала изображение, которое можно видеть ниже. В нем демонстрируется 16 игр из Game Pass, которые номинированы на различные премии в рамках The Game Awards 2022. Среди номинантов Tunic, A Plague Tale: Requiem, Dune: Spice Wars, No Man’s Sky, Return to Monkey Island и многие другие проекты из подписки Game Pass.


Напомним, на The Game Awards 2022 не только выберут лучшие проекты года, но и анонсируют новые игры.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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