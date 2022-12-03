. Минтруд подготовил законопроект о системе реабилитации инвалидов

Услуги по комплексной реабилитации и абилитации для инвалидов будут приведены под единый стандарт, а в законе закрепят понятие «сопровождаемое проживание» — когда люди с инвалидностью могут жить в домашних условиях, а не в казенных, при этом социализироваться и учиться самообслуживанию. Соответствующий законопроект Минтруда опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В Минтруде пояснили, что законопроект станет базой, формирующей правовые основы предоставления услуг по основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации. С его помощью в России будет создана современная система формирования и восстановления способностей инвалидов к бытовой, общественной, профессиональной деятельности, их подготовки к самостоятельной жизни в обществе.

В частности, проектом предлагаются решения по стандартизации услуг по социальной реабилитации начиная с социально-психологической и заканчивая профессиональной ориентацией.

Отмечается, что впервые ранняя помощь (оказывается детям до 3 лет с нарушениями в развитии и их семьям) выделяется в отдельное направление реабилитации. В закон о соцзащите инвалидов предложено включить статью о сопровождаемом проживании, цель которого — чтобы инвалиды старше 18 лет, неспособные проживать в одиночку, могли приобрести нужные для этого навыки.

По данным Минтруда, улучшение условий для реабилитации и абилитации инвалидов актуально для почти 11 миллионов инвалидов и более 730 тысяч детей-инвалидов. Ежегодно рекомендации по реабилитации и абилитации получают порядка 2,5 миллиона инвалидов, говорится в пояснительной записке к проекту.