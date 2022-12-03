. Минтруд подготовил законопроект о системе реабилитации инвалидов
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Минтруд подготовил законопроект о системе реабилитации инвалидов

Минтруд подготовил законопроект о системе реабилитации инвалидов

Минтруд подготовил законопроект о системе реабилитации инвалидов

Услуги по комплексной реабилитации и абилитации для инвалидов будут приведены под единый стандарт, а в законе закрепят понятие «сопровождаемое проживание» — когда люди с инвалидностью могут жить в домашних условиях, а не в казенных, при этом социализироваться и учиться самообслуживанию. Соответствующий законопроект Минтруда опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В Минтруде пояснили, что законопроект станет базой, формирующей правовые основы предоставления услуг по основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации. С его помощью в России будет создана современная система формирования и восстановления способностей инвалидов к бытовой, общественной, профессиональной деятельности, их подготовки к самостоятельной жизни в обществе.

В частности, проектом предлагаются решения по стандартизации услуг по социальной реабилитации начиная с социально-психологической и заканчивая профессиональной ориентацией.

Отмечается, что впервые ранняя помощь (оказывается детям до 3 лет с нарушениями в развитии и их семьям) выделяется в отдельное направление реабилитации. В закон о соцзащите инвалидов предложено включить статью о сопровождаемом проживании, цель которого — чтобы инвалиды старше 18 лет, неспособные проживать в одиночку, могли приобрести нужные для этого навыки. 

По данным Минтруда, улучшение условий для реабилитации и абилитации инвалидов актуально для почти 11 миллионов инвалидов и более 730 тысяч детей-инвалидов. Ежегодно рекомендации по реабилитации и абилитации получают порядка 2,5 миллиона инвалидов, говорится в пояснительной записке к проекту.

# Экономика / Главные новости Экономика
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Православная церковь чтит память пресвятой мученицы Варвары 4 декабря 2022 года
Православная церковь чтит память пресвятой мученицы Варвары 4 декабря
Ведущий Первого канала рассказал о последствии инсульта
Ведущий Первого канала рассказал о последствии инсульта
В Великобритании предрекли негативные последствия потолка цен на нефть из России
В Великобритании предрекли негативные последствия потолка цен на
Делаем крутой зеркальных столик с оптической иллюзией
Делаем крутой зеркальных столик с оптической иллюзией
Новости Game Pass за 26 ноября — 3 декабря: много анонсов, новые игры и прочие материалы
Новости Game Pass за 26 ноября — 3 декабря: много анонсов, новые игры
Верка Сердючка перестала выступать в России из-за конфликта на Украине
Верка Сердючка перестала выступать в России из-за конфликта на Украине
Собчак впервые после возвращения в Россию появилась на светском мероприятии
Собчак впервые после возвращения в Россию появилась на светском
В США заявили о перехвате в Оманском заливе судна с боеприпасами
В США заявили о перехвате в Оманском заливе судна с боеприпасами
Шойгу прибыл на переговоры с министром обороны Белоруссии
Шойгу прибыл на переговоры с министром обороны Белоруссии
Art of Rally получает новый контент с бесплатным обновлением «Индонезия»
Art of Rally получает новый контент с бесплатным обновлением
Какие вещи нужно выбросить из дома в декабре, накануне 2023 года, чтобы не отпугнуть удачу
Какие вещи нужно выбросить из дома в декабре, накануне 2023 года,
Егор Крид неожиданно облысел
Егор Крид неожиданно облысел

Топ на сегодня

Россиянка обратилась в полицию после утилизации тела ее ребенка
Россиянка обратилась в полицию после утилизации тела ее ребенка
Федор Смолов бросил внучку Ельцина и закрутил роман с «Вице-мисс Россия-2018» Виолеттой Тюркиной (19 фото)
Федор Смолов бросил внучку Ельцина и закрутил роман с «Вице-мисс
Российские аналитики спрогнозировали подорожание доллара в декабре
Российские аналитики спрогнозировали подорожание доллара в декабре
Акция в память о погибших детях Донбасса прошла в Тель-Авиве
Акция в память о погибших детях Донбасса прошла в Тель-Авиве
Филипп Киркоров уверен, что Мария Шукшина в него влюблена
Филипп Киркоров уверен, что Мария Шукшина в него влюблена

Еще по теме

Правительство обсудит субсидии для регионов на реабилитацию инвалидов
Минтруд будет бороться с недобросовестными поставщиками ТСР для инвалидов
Правительство России утвердило постановление о проведении пилотного проекта по реабилитации детей-инвалидов
В Хабаровском крае обсудят возможности реабилитации инвалидов и лиц с ОВЗ