. Мужчина влюбился в женщину-робота и хочет жениться на ней (3 фото)

Вадим Карасев

Джефф Галлахер из Австралии принял мужское решение: он хочет жениться на женщине-роботе, которую он называет Эммой. Она была куплена в магазине для взрослых во время карантина. За это время с ними происходило всякое, поэтому он влюбился и захотел официального статуса. "Несмотря на то, что мы не женаты по закону, я думаю об Эмме как о своей «жене-роботе.Она носит бриллиант на безымянном пальце, и я считаю его обручальным кольцом. Я бы хотел стать первым человеком в Австралии, который женится на роботе », — сказал Галлахер.