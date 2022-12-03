. Мужчина влюбился в женщину-робота и хочет жениться на ней (3 фото)
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Мужчина влюбился в женщину-робота и хочет жениться на ней (3 фото)

Мужчина влюбился в женщину-робота и хочет жениться на нейДжефф Галлахер из Австралии принял мужское решение: он хочет жениться на женщине-роботе, которую он называет Эммой. Она была куплена в магазине для взрослых во время карантина. За это время с ними происходило всякое, поэтому он влюбился и захотел официального статуса. "Несмотря на то, что мы не женаты по закону, я думаю об Эмме как о своей «жене-роботе.Она носит бриллиант на безымянном пальце, и я считаю его обручальным кольцом. Я бы хотел стать первым человеком в Австралии, который женится на роботе », — сказал Галлахер.


Мужчина влюбился в женщину-робота и хочет жениться на ней
Мужчина влюбился в женщину-робота и хочет жениться на ней
# Главные новости
По материалам: триникси

Последние новости

Мужчина влюбился в женщину-робота и хочет жениться на ней (3 фото)
Мужчина влюбился в женщину-робота и хочет жениться на ней (3 фото)
Cyberpunk 2077 получит издание Game of the Year Edition на Xbox Series X | S
Cyberpunk 2077 получит издание Game of the Year Edition на Xbox
Game Pass на 2023 год: какие игры уже анонсированы для подписки
Game Pass на 2023 год: какие игры уже анонсированы для подписки
Двое детей и один взрослый погибли при пожаре в Сибири
Двое детей и один взрослый погибли при пожаре в Сибири
Юлия Барановская едва не погибал под обстрелами
Юлия Барановская едва не погибал под обстрелами
Сергей Лазарев тварь, заявила Лера Кудрявцева
Сергей Лазарев тварь, заявила Лера Кудрявцева
Любовь Успенская готова стать любовницей молодого певца Мити Фомина
Любовь Успенская готова стать любовницей молодого певца Мити Фомина
Музыкально-танцевальная пауза
Музыкально-танцевальная пауза
Полиция задержала подозреваемого в убийстве участника трио Migos
Полиция задержала подозреваемого в убийстве участника трио Migos
Как приготовить вкусную квашеную капусту и сколько нужно соли
Как приготовить вкусную квашеную капусту и сколько нужно соли
IT-эксперт рассказал о хранящихся на сим-карте конфиденциальных данных
IT-эксперт рассказал о хранящихся на сим-карте конфиденциальных данных
Экономист высказался о ближайшем будущем курса рубля
Экономист высказался о ближайшем будущем курса рубля

Топ на сегодня

Невероятное сальто в исполнении мемного бойца Мурада
Невероятное сальто в исполнении мемного бойца Мурада
Минфин призвал избавить россиян от лежащих «по банкам в огородах» долларов
Минфин призвал избавить россиян от лежащих «по банкам в огородах»
Китай возобновил закупки российской нефти
Китай возобновил закупки российской нефти
Военкор заявил о невозможности управления ВСУ из-за нехватки электричества
Военкор заявил о невозможности управления ВСУ из-за нехватки
Тело актера "Зеленой книги" обнаружили возле завода в Бронксе. Задержан подозреваемый в сокрытии трупа
Тело актера "Зеленой книги" обнаружили возле завода в

Еще по теме

В новом видео по Starfield рассказали о роботе-компаньоне VASCO
Окололунная станция нуждается в роботе больше, чем МКС, так заявили создатели “Федора”
Аппетитная Анна Семенович засветила кольцо на безымянном пальце
Мужчина женился на бывшей в отместку жене, отказавшейся приезжать из-за карантина